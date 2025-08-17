¡Cambio en INABIE! Rafael Pérez de León toma el mando

En el marco de los cambios anunciados por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 461-25, fue designado Rafael Adolfo Pérez de León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Pérez de León es un profesional con amplia trayectoria en el sector social, especialmente en la gestión de programas de asistencia comunitaria, alimentación escolar y servicios estudiantiles.

Experiencia y perfil

Con experiencia en el diseño y ejecución de programas sociales, Pérez de León ha estado vinculado a iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de comunidades educativas vulnerables.

Su enfoque ha estado orientado a garantizar el acceso equitativo a servicios como alimentación, salud y apoyo psicosocial en el entorno escolar.

Relevo institucional

El nombramiento se produce en medio de una reestructuración del gabinete tras el inicio del nuevo período constitucional del presidente Abinader, quien ha reiterado su intención de fortalecer las instituciones clave para el desarrollo social y educativo del país.