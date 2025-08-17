Cambios en el gabinete: ¿Quién es Rafael Pérez de León, el nuevo director del INABIE?

El presidente Luis Abinader continúa realizando cambios en su gabinete con el inicio de su nuevo mandato constitucional. En ese marco, mediante el decreto 461-25, fue designado Rafael Adolfo Pérez de León como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Pérez de León es reconocido por su amplia experiencia en el sector social, especialmente en la gestión de programas de asistencia comunitaria, alimentación escolar y servicios dirigidos a estudiantes, ámbitos en los que ha desarrollado una sólida trayectoria profesional.

Formación académica

Nacido en Santo Domingo el 10 de enero de 1977, Pérez de León es ingeniero industrial, graduado Cum Laude en el año 2000. Obtuvo una maestría en Administración de Operaciones en 2003 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-RSTA).

Ha completado programas de liderazgo y gerencia política, entre los que destacan:

Programa de Liderazgo del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en Washington D.C., 2006.

en Washington D.C., 2006. Programa de Formación y Gerencia Política del Intec-Unibe, Santo Domingo, 2006.

del Intec-Unibe, Santo Domingo, 2006. Programa de Gerencia Política para Graduados en la George Washington University, Washington D.C., USA.

Experiencia profesional y política

Su trayectoria profesional se ha centrado en la gestión de programas sociales y educativos, con énfasis en alimentación escolar y bienestar estudiantil.

En el ámbito político, es miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde ha desarrollado un amplio liderazgo y es reconocido por su cercanía con los actuales integrantes del gobierno.