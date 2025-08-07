El 16 de agosto está a la vuelta de la esquina. Desde hace más de una semana se ha estado hablando sobre los cambios en el tren gubernamental que haría el presidente Luis Abinader.

El mandatario dijo el pasado lunes en La Semanal con la Prensa que «siempre hay posibilidades de cambios» en el gabinete.

El periódico Hoy consultó al politólogo Belarmio Ramírez, para conocer cuáles son, a su juicio los funcionarios que deben ser removidos de sus respectivas posiciones.

El experto indicó que los segundos períodos para un presidente son complicados en América Latina, porque se va incrementando la irritación social por las demandas insatisfechas y, al mismo tiempo, los funcionarios se van agotando.

«Percibo que el presidente Luís Abinader tomará en cuenta criterios para hacer los cambios. Un criterio es incorporar al gabinete actores que comuniquen mejor, sean más empáticos y cercanos a las gentes», dijo.

Para Belarminio, el presidente Abinader necesita de funcionarios que sean un refuerzo en comunicación y empatía con el pueblo llano. «Las mayorías de los funcionarios son empresarios sin destrezas comunicativas para rendir cuentas de la gestión realizan y crear expectativas, sueños y esperanzas sobre lo que harán», aseveró.

Añadió que en esa importante labor el primer mandatario ha estado prácticamente sólo, salvo excepciones de tres o cuatros funcionarios. Otro criterio es incorporar funcionarios nuevos que respondan ciento por ciento a él, entiende el politólogo.

«Cuando llegó al poder en el 2020, Abinader hizo un gabinete tomando en cuenta los aportes que hicieron a la causa. Ahora, si es inteligente y está bien asesorado, incorporará algunos funcionarios que respondan a él, no al PRM», indicó.

«Osea, en mi visión, el presidente Luis Abinader hará cambios para incrementar su control personal sobre la marcha del Estado, y de hacerlo, la estrategia es correcta, porque en la corriente política que gobierna son dados a la rebeldía y dejar a los presidentes sólos cuando se acerca el final del mandato. Lo hicieron con Antonio Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito Mejía», añadió.

Argumentó que el presidente tiene estudios sobre la evaluación del desempeño por instituciones y también mediciones sobre aprobación social. Otro criterio es quitar funcionarios de instituciones donde hay gastos excesivos para hacer más cómodo el proceso de ajustes ante la perspectiva de que se desacelere el crecimiento económico para 2026 y 2027, según Belarminio.

Si hay caída en los ingresos el presidente Luís Abinader estará compelido a reducir gastos corrientes, porque en endeudamiento externo el país está en el tope. Otro criterio es incrementar su poder y control para tener la capacidad de decisión sobre la candidatura presidencial del PRM en el 2028.

«Es probable que los cambios estén calibrados en esos criterios, y si son amplios, podrían servir para relanzar el gobierno que en este 2025 ha ido perdiendo influencia en la opinión pública, antesala del pensamiento y la conducta social«, dijo.

«Es posible que Abinader mueva muchos funcionarios, al estilo Joaquin Balaguer, como mensaje subliminal a quienes se les están yendo los humos a la cabeza de que el líder es él», concluyó.