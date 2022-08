Camilo lanza “Alaska”, canción que habla sobre el desamor

Tras meses de espera Camilo estrenó Alaska, su anhelada colaboración con Grupo Firme. La agrupación mexicana y el artista colombiano sorprendieron a sus millones de fans al unir su talento y sello característico en una misma canción que tan solo unas horas después de su estreno ya rebasó las 600 mil reproducciones en YouTube con su videoclip y los números siguen en aumento.

Fue durante la tarde del pasado 18 de agosto cuando el intérprete de Manos de tijera, Despeinada y Buenos días reapareció en sus redes sociales para compartir su emoción, no solo por lanzar una nueva canción, sino porque logró cumplir uno de sus objetivos, cantar junto a Grupo Firme. Y es que Camilo tiene un gran aprecio por el regional mexicano y en los últimos meses se sintió atraído por los éxitos que catapultaron a la banda del momento.

Pero no fue el único integrante de su familia que manifestó su gusto por la agrupación. Según contó Camilo en sus historias de Instagram previo al lanzamiento de Alaska, su hija Índigo tuvo un lazo con Eduin Caz y sus compañeros desde que estaba en el vientre de su madre, Evaluna Montaner. Y es que entre las canciones que los padres primerizos solían ponerle a su primogénita estaba el repertorio de Grupo Firme.

“Les voy a contar una historia, cuando Evaluna estaba embarazada de Índigo, nosotros le poníamos canciones a Índigo para ver cómo reaccionaba. Nos dijeron que desde bebés, desde la panza muestran lo que les gusta, adivinen artista favorito de Índigo: Grupo Firme”, comenzó.

Esto aunado a su gusto por el regional mexicano fue motivo suficiente para que Camilo buscara a Eduin Caz y le propusiera una canción que ahora ya es una realidad: “Yo se los dije a ellos, vamos a hacer una canción juntos, el hecho de que tengamos una canción juntos […] es algo que me llena de orgullo a mí y le va encantar a Índigo también y a la tribu”.

Camilo y Grupo Firme acompañaron su colaboración con un videoclip que habría sido dirigido por la hija de Ricardo Montaner y que actualmente se encuentra disponible en YouTube. En las imágenes se puede apreciar a los integrantes del grupo mexicano y al artista colombiano conviviendo en una combi mientras que Evaluna conducía.

La composición habla sobre penas de amor y el refugio que algunas personas encuentran en el consumo de bebidas alcohólicas para “superar” el trago amargo de una ruptura, todo a ritmo del colorido regional mexicano.

Dicen que me mude a otro lugar pa’ ver si dejo de pensarte, yo me voy pa’ Alaska, yo me voy pa’ Alaska, pero a las cantinas pa’ olvidarte. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti hasta cuando no se trata de hablar sobre ti, te veo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho.