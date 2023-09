Caminar: ¿Cuántos pasos son recomendables para la salud?

Andar o caminar 10.000 pasos diarios es la cifra que popularmente se considera como más saludable para mantenernos activos. Sin embargo, esta idea, originaria de Japón, no tiene base científica. Recientemente investigadores de la Universidad de Granada (UGR) se han centrado en analizar e investigar cuántos pasos son realmente necesarios para reducir el riesgo de muerte prematura.

En un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada (UGR) se propone por primera vez que 7.000 pasos es número óptimo con el cual se alcanza la mayor parte de los beneficios en la mayor parte de las personas.

Además, la investigación señala que la cifra de los 8.000 pasos es la que ofrece mayores beneficios para prevenir el riesgo de muerte prematura.

También en dicho estudio se demuestra que el tipo de paseo y la velocidad pueden tener beneficios adicionales.

Francisco Bartolomé Ortega Porcel, catedrático del departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR y Esmee Bakker, actualmente investigadora postdoctoral Marie Curie en la Universidad de Granada, son los autores principales de este trabajo en el que han colaborado investigadores/as de Holanda (Radboud University Medical Center), España (Universidades de Granada y de Castilla la Mancha) y Estados Unidos (Iowa State University).

Además, este estudio ha sido publicado recientemente en Journal of the American College of Cardiology, una de las mejores revistas de Cardiología del mundo.

Algunos resultados del estudio

“Este estudio ha demostrado que cuantos más pasos mejor”, señala Ortega.

El experto destaca que la cifra objetivo más recomendada son los 7.000 – 9.000 pasos diarios. Sin embargo, ha señalado que no existe ningún número de pasos excesivos que demuestre ser dañino para la salud.

En el caso del riesgo por enfermedades cardiovasculares, el estudio señala que la mayor parte de los beneficios se observan alcanzando los 7.000 pasos.

Los científicos se han basado en la revisión sistemática de los datos de doce estudios internacionales y los resultados de esta investigación están en línea con las conclusiones de otras anteriores que muestran que los beneficios para la salud se estabilizan en menos de diez mil pasos.

Por su parte, Esmee Bakker afirma: “Lo que distingue a nuestro estudio es que por primera vez establecemos objetivos de pasos claros y firmes”.

“No todas las personas pueden caminar casi nueve mil pasos al día, al menos no desde el principio, por lo que pueden fijarse objetivos pequeños y alcanzables e ir progresando y aumentado poco a poco el número de pasos diarios”, explican ambos investigadores.

Por otro lado, el estudio demuestra que no hay ninguna diferencia en cuanto a hombres y mujeres y que las recomendaciones para ambos son las mismas.

Otro de los beneficios es que caminar más rápido puede reducir con más velocidad el riesgo de muerte, independientemente de número total de pasos por día.

“Tampoco importa cómo cuentes tus pasos, ya sea que use un reloj inteligente de muñeca o un teléfono inteligente en su bolsillo: los objetivos de paso son los mismos”, señala Bakker, la investigadora de la Universidad de Granada.

Consejos para la práctica de actividad física

1. A raíz de los resultados de la investigación, los expertos aconsejan caminar una media de 7.000-9.000 pasos diarios, es decir, unos 6,5 km aproximadamente para alcanzar la mayor parte de los beneficios que esta actividad proporciona.

2. No existe ningún riesgo a pesar de alcanzar un número de pasos superior a los 9.000: Según los investigadores, el estudio demuestra que incluso si se alcanzan los 16.000 pasos diarios, no existe riesgo alguno para la salud.

3. El objetivo de pasos debe depender de la edad: personas más jóvenes pueden aspirar a un objetivo más alto que personas de edad más avanzada.

4. La práctica de otro tipo de ejercicios físicos de intensidad moderada o incluso alta se asocia con múltiples beneficios: aumento de la calidad y profundidad del sueño, mejoras en la salud mental, etc.

5. Además, se debe prestar especial atención al calzado en función del terreno y de la actividad para cuidar siempre la salud de nuestros pies.

Según las recomendaciones de Actividad Física internacionales, lo recomendable es realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada a la semana. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben qué tipo de ejercicios son considerados como moderados o intensos.

“Contar pasos es mucho más simple, especialmente porque la mayoría de las personas tienen un teléfono inteligente o un reloj inteligente hoy en día, y aquí reside la importancia de este estudio, dar objetivos sencillos y concretos respecto al número de pasos diarios que las personas pueden fácilmente medir”, concluyen los investigadores.