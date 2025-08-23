Caminero llega a 36 jonrones en victoria Rays

Junior Caminero, de los Rays, despacha anoche su jonrón 36 de la campaña

Rays10

San Luis6

Tampa Bay. El dominicano Junior Caminero despachó su jonrón número 36 de la temporada en la victoria anoche de los Rays de Tampa Bay 10-6 sobre los Cardenales de San Luis.

Caminero conectó de 4-1 en el partido y llegó a 87 vueltas empujadas.

Astros10

Orioles7

BALTIMORE .AP. Jeremy Peña y Christian Walker conectaron jonrones de tres carreras cada uno, y los Astros de Houston superaron a los Orioles de Baltimore 10-7 el viernes por la noche.

Colton Cowser conectó un jonrón para Baltimore, pero los Orioles no pudieron sacar adelante el juego a pesar de haber recortado dos veces una desventaja de cuatro carreras a una.

Steven Okert (2-2) se llevó la victoria como relevista para Houston, y los Astros, que no cuentan con el cerrador lesionado Josh Hader ni con el relevista zurdo Bennett Sousa, aguantaron. Houston fichó al veterano relevista Craig Kimbrel, quien estuvo con el equipo, pero los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, no lo utilizaron. Bryan Abreu ponchó a cuatro para cerrar el juego y conseguir su segundo salvamento.

El también dominicano Yanier Díaz ligó un imparable.

Nacionales5

Filis4

FILADELFIA .AP. Daylen Lile conectó un sencillo para empatar el juego en la novena entrada y se apresuró a anotar la carrera de la ventaja gracias a un error en tiro del receptor J.T. Realmuto, para que los Nacionales de Washington remontaran y vencieran a los Filis de Filadelfia 5-4 el viernes por la noche.

Los Nacionales anotaron dos veces en la novena entrada contra el cerrador de los Filis, Jhoan Durán (6-5), quien no había permitido que ningún corredor llegara a segunda base en siete apariciones previas desde que fue adquirido de Minnesota el 30 de julio.

Azulejos5

Marlins2

MIAMI .AP. Shane Bieber ponchó a nueve en seis entradas y solo permitió una carrera en su debut con Toronto y regreso tras una ausencia de 16 meses, mientras los Blue Jays vencieron a los Miami Marlins 5-2 el viernes por la noche.

Daulton Varsho bateó un jonrón, un doble y remolcó tres carreras, mientras que Ty France tuvo dos imparables y dos carreras impulsadas para los Azulejos.