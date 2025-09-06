Caminero llega a 41 Hrs; Devers y Adames la sacan

Junior Caminero, de los Rays, celebra tras su jonrón.

Cleveland7

Rays1

TAMPA, Florida .AP. El dominicano José Ramírez conectó tres hits y dos carreras impulsadas, y los Cleveland Guardians anotaron cinco carreras en la segunda entrada para vencer 7-1 a Tampa Bay el viernes por la noche, rompiendo la mejor racha de victorias de la temporada de los Rays, de siete.

El dominicano Junior Caminero despachó su cuadrangular 41 de la campaña por los Rays en cuatro turnos.

Gigantes8

San Luis2

SAN LUIS. Los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames batearon cuadrangulares en la victoria anoche de los Gigantes de San Francisco 8-2 sobre los Cardenales de San Luyis.

Para Devers fue su número 31 de la campaña y para Adames su 28.

Por los Gigantes, Devers de 4-2, con dos empujadas. Adames de 5-1 con dos producidas.

Orioles2

Dodgers1

BALTIMORE .AP. El novato dominicano Samuel Basallo conectó un jonrón solitario ante Tanner Scott con dos outs en la baja de la novena entrada y los Orioles de Baltimore vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 2-1 , logrando su cuarta victoria consecutiva.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 4-1. Por los Orioles, Basallo de 4-1. su segundo jonrón de la campaña.

Filis9

Marlins3

MIAMI .AP. Bryson Stott conectó un jonrón de tres vueltas, Brandon Marsh añadió un cuadrangular de dos carreras y los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, doblegaron el viernes 9-3 a los Marlins de Miami.

Los Filis totalizaron cuatro jonrones, incluyendo cuadrangulares solitarios de Max Kepler y Harrison Bader. Cada titular de Filadelfia pegó al menos un hit, y los Filis terminaron con un total de 16.

Cristopher Sánchez (12-5) lanzó siete entradas efectivas, permitiendo una carrera con seis hits y cinco ponches.

El dominicano otorgó además una base por bolas.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 3-1, Heriberto Hernández de 3-0.