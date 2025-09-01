Camino Nuevo niega violación electoral por valla de Omar Fernández y pide revisión a la JCE

El presidente del partido Camino Nuevo, Eglenin Morrinson, negó que la colocación de vallas publicitarias con la imagen del senador Omar Fernández constituya una violación a la ley electoral, y solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) una revisión del caso.

Durante una su participación el programa El Dia de Telesistema canal 11, Morrinson defendió la legalidad de las vallas, argumentando que “la ley no prohíbe que sea la foto de Omar Fernández” y que los partidos políticos tienen derecho a desarrollar estrategias institucionales que proyecten sus figuras públicas. “Dice que se inscriban al futuro”, expresó, en referencia al mensaje que acompaña la imagen del senador.

Sin embargo, el dirigente también denunció la presencia de una valla publicitaria del presidente Luis Abinader en la intersección de las calles México y Duarte, cerca del barrio Chino, señalando que esta sí constituye una violación directa a las normas electorales. “Esa sí es una violación porque se trata de propaganda electoral”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de acción por parte de la JCE. “Es lamentable que la Junta Central viole el debido proceso”, agregó.

Camino Nuevo depositó una solicitud formal ante la JCE para que se ordene el retiro de dicha valla en un plazo de cinco días laborables. La organización también pidió que se garantice la equidad en la aplicación de la ley, sin distinción entre partidos ni figuras políticas.

En el marco del debate sobre la legalidad de las campañas anticipadas, Morrinson señaló que los partidos pueden diseñar estrategias, pero deben respetar los tiempos establecidos por la ley. “La ley no prohíbe que sea la foto de Omar Fernández, pero sí exige que se acaten las reglas del juego”, dijo.

Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco enfatizó que la impunidad también se manifiesta cuando las normas no se aplican con rigor. “Si la sanción son 100 pesos, hay que aplicar esos 100 pesos”, afirmó, en referencia a las multas simbólicas que muchas veces no disuaden las violaciones electorales.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo