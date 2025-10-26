Camioneta se estrella contra poste de luz y lo derriba en Naco

Una camioneta se estrelló contra un poste del tendido eléctrico, provocando que este colapsara, en un hecho ocurrido en la calle Pablo Casals esquina Fantino Falco, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional.

La información fue dada a conocer la mañana de este domingo por la empresa Edesur, a través de una publicación en sus redes sociales, donde indicó que sus técnicos se encuentran trabajando en la reposición del poste afectado.

“Nuestros técnicos trabajan en la reposición de un poste del tendido eléctrico derribado a causa de un accidente vehicular, ocurrido en la calle Pablo Casals esquina Fantino Falco, Ensanche Naco”, manifestó la entidad.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor del vehículo y si resultó con heridas.

Seguir leyendo: Fuerza Aérea se une a la búsqueda de adolescente desaparecido en Los Mameyes

