Campaña “Eso es violencia” busca prevenir

  • Olga Vergés
Mayra Jiménez, ministra de la Mujer.


La campaña: “Eso es violencia” fue puesta en marcha ayer por Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), Save The Children dominicana, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod) y Alianza ONG.

Busca impactar a la sociedad sobre la prevención de la violencia y sus consecuencias, cuando es ejercida en niñas, adolescentes, mujeres y envejecientes, en ámbitos públicos y privados.

La campaña de concientización será difundida en las plataformas de Instagram, YouTube, X, Facebook, TikTok y diarios digitales, así como a través de líderes de opinión e influencers de programas de radio y televisión, para crear una conexión más directa con la audiencia y ofrecer un alcance sin precedentes.

Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de MUDE, indicó que la iniciativa busca visibilizar esas situaciones, fomentar la denuncia y ofrecer apoyo a las víctimas, ya que la normalización de la violencia puede llevar a la perpetuación de relaciones abusivas y que es crucial romper con ese ciclo.

Mientras, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, reiteró que siguen realizando campañas y actividades para crear conciencia sobre la violencia de género y promover una cultura de respeto y equidad.

La iniciativa tiene financiamiento de la Unión Europea, dentro del programa de Prevención de la Violencia de Género (C-PREV) y el Ministerio de la Mujer.

Estuvieron en el acto, Stefaan Pauwels, de Unión Europea; Marleni Polo, beneficiaria del proyecto y Javier Marín Fondeur, de NUMU Group.

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.



