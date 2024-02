En tres días, más de ocho millones de dominicanos están convocados para participar en las elecciones municipales, en momentos en que la campaña cierra este jueves, conforme a los plazos establecidos por la Junta Central Electoral.

Es por ello que desde el miércoles y hasta hoy, los candidatos a alcaldes, regidores, directores municipales y vocales, cierran el proselitismo, que busca dar espacio para que los votantes puedan hacer su evaluación sobre las propuestas que más les favorezcan.

Aunque según expertos, no hay nada definido aún, el voto femenino y juvenil será crucial para este primer gran reto del año, por lo que los partidos políticos no han escatimado ningún esfuerzo, para arreciar en sus estrategias políticas, mientras se acerca la hora cero.

Esta semana, incluso, la alianza opositora Rescate RD presentó ante la Procuraduría General de la República y ante la Junta Central Electoreal, una denuncia sobre la advertencia de un ciudadano, de que en los comicios del domingo puede ejecutarse un sabotaje para empañar el proceso.

«Queremos señalar que todas esas declaraciones, todas esas expresiones de los demás actores y partidos de la oposición pretendiendo generar cierta duda al proceso no es más que posiciones de pataleos adelantados… no nos oponemos a nada de eso, sino que simplemente es importante que todos los actores apoyemos esto”, señaló en la víspera el delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freund Mena.

Previamente, el presidente del partido de gobierno José Ignácio Paliza habría colgado en su cuenta de X el siguiente mensaje: “Aquellos que, a falta de votos para ganar, cantan fraude para perder sin dignidad. Cuidemos nuestra democracia, nos ha costado mucho. Seamos garantes de la voluntad del pueblo dominicano”, evidenciando un matiz político de ambas partes, al término de la campaña electoral.

Sin embargo, diputados y regidores de la Fuerza del Pueblo afirman que estarán atentos al proceso del domingo, para evitar cualquier tipo de anomalía que pueda surgir, como las que han denunciado representantes de la alianza Rescate RD.

En ese sentido, los diputados Juliana O’Neal y Heriberto Aracena entienden que estas denuncias no son exageradas como han señalado algunos sectores y afirman que estarán atentos al proceso.

“No es exagerado cuando se está atentando contra la democracia y los correctos procesos, nosotros entendemos que (la realización de la denuncia) ha sido lo más atinado que se ha podido hacer. Si ellos lo encuentran exagerado, quiere decir que ellos entienden que sí debió hacerse, pero no en esa medida, entonces eso tiene un mensaje detrás, o sea, yo entiendo que fue lo correcto y que el pueblo dominicano valora ese tipo de acciones”, señalo la diputada opositora Juliana O´Neal.

Mientras que el también representante de la cámara baja, Heriberto Aracena, culpa al oficialismo por lo que pueda ocurrir, en caso de que esas denuncias se materialicen.

“Responsabilizamos cualquier cosa que pase, a este gobierno, por eso la alianza Rescate RD, la coalición de partidos Fuerza del Pueblo y los demás, estamos al tanto, no nos quedamos solamente en palabras, también en hechos, por eso depositamos esa denuncia”, aseguró.

Aracena asegura que la Fuerza del Pueblo trabaja para llegar al poder, aunque el partido blanco-azul hará todo lo posible por quedarse en el gobierno, razón por la que a su juicio, se hace necesario seguir de cerca todo el proceso.

“El nivel de desespero que tiene este gobierno porque los números no le dan, con todas sus encuestas fantasmas que tienen, no dudamos nada, por eso estamos alertando a la Junta, a la sociedad, al pueblo dominicano, que este pueblo no resiste más lo que pasó en el 2020”, sentenció el legislador.

Por otro lado, el PRM llamó a la oposición a mantener el clima de estabilidad, a pocos días de las municipales, primer gran reto electoral de este año.

Lo cierto es que tanto las acusaciones como la defensa a la transparencia en las próximas elecciones, responden a la línea discursiva de los partidos, quienes salen a jugarse el todo o nada, en un ambiente indefinido, al menos en términos municipales.

Expertos entienden que lo que suceda la próxima semana no tiene que ser necesariamente vinculante a las elecciones de mayo, aunque si pudiera servir de termómetro para medir la fuerza de los demás partidos, por eso tanto la oposición como el oficialismo, le han subido el tono a la campaña, en un cierre que pinta “de foto finish”.

En total, el próximo 18 de febrero se escogerán los representantes de 158 alcaldías, 1,164 regidurías, 235 direcciones municipales y 735 vocalías, todo esto diseminado en todo el territorio nacional, en una convocatoria que iniciará a las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, por eso la importancia de estos comicios.