Cana Sports Group realizará exclusivo tryout «Fútbol Sin Fronteras»

Cana Sports Group, empresa líder en identificación y gestión de talento deportivo, anunció la realización de «Fútbol Sin Fronteras», un exclusivo «tryout» con una clínica especializada que se llevará a cabo los días 22 y 23 de febrero en la Casa Club San Judas, ubicada en la comunidad de Quita Sueño, Haina.

Este evento representa una oportunidad única para jóvenes futbolistas que sueñan con dar el siguiente paso en su desarrollo, conectándolos con reconocidos profesionales del fútbol internacional y acercándolos a nuevas oportunidades en el mercado global.

Los entrenamientos serán entre 8:30 a. m. y 6:00 p. m en las categorías U10, U12, U14, U16, U17 y libre.

Puedes leer: ¡Fútbol de alto nivel en RD!

Hugo Catrain, organizador del evento, dijo que Fútbol Sin Fronteras contará con la presencia de destacados profesionales internacionales, quienes evaluarán el talento de los jugadores presentes.

“Estamos abriendo una oportunidad especial para que talentos de diferentes edades puedan mostrarse ante organizaciones de gran clase para ser evaluados de cara a la oportunidad de un futuro profesional”, explicó Catrain.

Chris Ramsey (Inglaterra), ex director técnico de la Premier League y de la selección inglesa en las categorías sub 17 y sub 20 será parte de los trabajos.

También estará el español Zigor Egiarte, quien ha trabajado en operaciones deportivas del Murcia FC y quien, como psicólogo deportivo, fue responsable de la creación del primer protocolo de prevención de acoso y bullying en La Liga Española, enfocado en el cuidado del niño.

También habrá representación del Club Atlético Osasuna (Liga de España), representado por Joao Pedro Bisognin y Iñigo Domeño; y de Fortaleza, de la primera división de Colombia, representado por Sebastian Lopera, gerente deportivo.

Sobre Cana Sports Group:

Cana Sports Group es una empresa dedicada a transformar la industria del deporte mediante experiencias innovadoras que potencian el crecimiento de jóvenes talentos, conectándolos con oportunidades profesionales en el fútbol y complementando su camino con una propuesta turística única.