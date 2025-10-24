Cañada arrastra hombre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte: qué se sabe del caso

Cañada arrastra hombre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte: qué se sabe del caso

Foto de referencia.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, confirmó en el programa El Día que una persona fue arrastrada por una cañada en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, como consecuencia de las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa, que avanza hacia convertirse en huracán.

Hasta el momento se desconoce si la persona sigue con vida o falleció.

Provincias en alerta

Mientras tanto, el COE mantiene este viernes 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 03 en verde, debido a que la tormenta Melissa, fue localizada a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica).

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azúa, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla están: La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, se recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

