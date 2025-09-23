Canadá y EE.UU. buscan reforzar presencia de la ONU en Haití ante crisis de seguridad

  • EFE
Canadá y Estados Unidos trataron este martes “la urgente necesidad” de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice el fortalecimiento de la misión de seguridad en Haití para combatir las organizaciones criminales.   El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, abordaron la situación en Haití durante una llamada telefónica.  

Durante su conversación, ambos trataron “la urgente necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte una resolución autorizando una misión de seguridad reforzada en Haití, respaldada por una Oficina de Apoyo de la ONU para hacer frente a la violencia de las bandas y restablecer la seguridad».

  Anand y Rubio también “abordaron la situación en Oriente Medio, incluida la crisis humanitaria en Gaza y la necesidad de marginar a Hamás para construir un futuro en paz».   El domingo, Canadá reconoció oficialmente el Estado de Palestina, algo que fue criticado por el Gobierno estadounidense. 

