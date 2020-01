Canadá y EEUU tienen indicios Irán derribó avión ucraniano

Canadá y Estados Unidos revelaron ayer, jueves, que disponen de indicios de que el vuelo 752 de Ukranian International Airlines (UIA), que se estrelló hace dos días cerca de Teherán con 176 personas a bordo sin que ninguna sobreviviera, pudo ser derribado accidentalmente por Irán con un misil.

Con 63 fallecidos, Canadá es el segundo país que ha registrado más víctimas en ese suceso, después de Irán, que tuvo 82, y este día el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no descartó que el aparato pudiera haber sido abatido por error por un misil iraní.

“Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. Las pruebas indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní”, explicó Trudeau en una rueda de prensa en Ottawa.

Trudeau agregó que la información preliminar que posee Canadá “refuerza la necesidad de una profunda y completa investigación” y exigió a Teherán que permita el acceso a su territorio de investigadores canadienses, ya que hasta ahora no lo ha hecho. Mientras, en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó que Irán pudo ser la causa del accidente- “Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no (fue) nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros”, indicó en una intervención en la Casa Blanca. “Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que eso sea una cuestión”, dijo Trump, quien subrayó que el avión volaba “en un vecindario hostil”. “Tengo mis sospechas -destacó-. No quiero decirlo. Es algo trágico”. Trump también expresó su esperanza de que las autoridades iraníes entreguen las cajas negras a Boeing.