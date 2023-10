El presidente Luis Abinader manifestó este viernes que la reactivación del canal La Vigía le permite al Gobierno dominicano empezar a flexibilizar las medidas impuestas contra Haití, entre ellas el cierre de la frontera, por la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase en el río Dajabón-Masacre.

«Yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación, y esto nos permite a nosotros empezar a flexibilizar», dijo el mandatario en respuesta a cuándo reabrirá la frontera.

«Aún se puedan tomar medidas para flexibilizar, yo reitero lo que he dicho: La frontera no va hacer igual, vamos a tener muchos más controles porque ya República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente», agregó.

Abinader añadió que la obra también permitirá extraer hasta un metro cúbico de agua, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos, por lo que los agricultores de la zona fronteriza no se verán afectados con su desvió hacia el vecino país.

«Esperamos que eso no pase, pero hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores aguas abajo, después de salir del territorio haitiano el río Dajabón», expresó el gobernante.

Asimismo, el jefe de Estado felicitó a los técnicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados (INAPA) y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por poner en funcionamiento al canal La Vigía.

El presidente Abinader ofreció sus las declaraciones durante una visita sorpresa al canal La Vigía y a la zona donde se está construyendo el muro entre República Dominicana y Haití.

