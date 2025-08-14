  Cancelación de vuelos Air Canada: aquí puedes verificar si está el tuyo  

Air Canada ha comenzado a cancelar docenas de vuelos internacionales de larga distancia en preparación para una huelga de sus 10,000 auxiliares de vuelo, prevista para este sábado. La aerolínea anunció que unos 500 vuelos serán suspendidos desde el viernes por la noche, afectando a más de 130,000 pasajeros diarios.

¿Está tu vuelo entre los cancelados?

Para verificar si tu vuelo ha sido cancelado, sigue estos pasos:

Ingresa a Mis reservas en Air Canada Introduce tu número de reserva y apellido. Revisa el estado del vuelo y las opciones disponibles (reembolso, cambio de fecha, crédito de viaje).

También puedes consultar el estado de tu vuelo directamente en la sección de Estado de vuelos de Air Canada o comunicarte con atención al cliente al 0800-444-2007.

¿Qué opciones tienes si tu vuelo fue cancelado?

Reembolso completo si decides no viajar.

Cambio de fecha sin penalización si reservaste a través de United Airlines (código compartido).

Crédito para futuros viajes si prefieres reprogramar.

¿Qué vuelos no se verán afectados?

Los vuelos operados por Air Canada Express (Jazz y PAL Airlines) seguirán funcionando con normalidad.