Cancelan marino estando licencia

El joven Teudi Pérez Arias, exmiembro de la Armada, denunció que fue desvinculado de esa institución a pesar de encontrarse de licencia médica por una crisis de epilepsia.

Según explica su cancelación fue notificada el 10 de septiembre del 2022 estando bajo licencia desde el 13-07-2020, día en que ocurrió un accidente en Santiago cuando iba hacia su puesto de trabajo en Punta Rucia en Puerto Plata.

Aunque se recuperó del accidente y se reintegró a sus labores, luego empezó a sufrir ataques de epilepsia que luego derivaron en una condición permanente.

Pérez de 27 años ha quedado con limitaciones de salud y a pesar de que ha solicitado a la institución castrense la revisión de su caso, no ha recibido respuesta. Entiende que fue cancelado para no ser pensionado como corresponde debido a las secuelas con quedó y que no permite tener una vida normal.

“Así violaron mi derecho humano, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y sin importar mi salud y mi condición”, expresó Pérez, quien ha apelado al presidente de la República y al Francisco Sosa Castillo, comandante general de la Armada.

Pérez reside en Las Palmas de Herrera en Santo Domingo y tiene un bebé de tres meses. Su número telefónico es 829-812-3323.