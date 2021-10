Cáncer de mama: Las respuestas a las preguntas que se puede estar haciendo

Por: Yessica Ledesma Cuello

Con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más las mujeres accedan a controles, diagnóstico, tratamiento oportunos y efectivos, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Por tal motivo, el Periódico HOY Digital ha realizado una entrevista al ginecólogo–oncólogo, Eleazar Santana , coordinador de la Clínica Integral de la Mujer de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

Pregunta. ¿Qué es el cáncer de mama?

Repuesta. Es un crecimiento desorganizado a partir de las glándulas mamarias donde la célula presente forma anormales y que tiene capacidad de crecer dentro de las glándulas y extenderse lo corregionalmente a la axila y fuera de la axila a otros órganos como son hígado, pulmones, huesos y cerebro etc.

P. ¿Existe un factor hereditario?

R._ Sí, el 12 % de los Cánceres de mama tienen un factor hereditario.

P. Cuánto tipos hay?

R._ Hay varios tipos de Cáncer de mama pero el más frecuente es el intracanalicular infiltrante, también puede haber carcinoma in situ tanto lobular como medular.

P. ¿El cáncer de mama solo les da a las mujeres?

R._ El 99% de los Cáncer de mama ocurren en mujeres. Sí, Pero los hombres que tienen el componente hereditario más fuerte se expresa más en el 1% .

P. ¿Desde qué edad podría empieza afectar?

R._ De dos puntos de su vida, en la quinta década y en la séptima octava década de la vida de la mujer.

P. ¿Hay una edad en la que debe tener más cuidado?

R._ Se ha demostrado que mujeres que son sedentarias, que no amamantan sus hijos, que tienen periodos largos de anovulación con preponderancia estrogénica, que han recibido terapias hormonales por mucho tiempo a base de estrógeno y sobre todo progesterona.

También, aquellas personas que han recibido radiaciones por otro tipo de cánceres o que estén expuesta a ellas como son para linfoma que se radica cerca de la mama o que por trabajo estén expuesta a las radiaciones, pueden sufrir cáncer de mama.

Además, mujeres obesas con dietas ricas en grasas no saturadas.

P. ¿Hay señales de alerta?

R._Sí, sentirte un bulto en las glándulas cuando te haga el autoexamen o que notes un cambio de coloración en la superficie de la mama, que tenga una retracción del pezón o que este botando secreciones sanguinolenta pueden ser señales de alerta.

Cáncer de mama

P. ¿Cómo hacer un autoexamen?

R._ Los autoexamen se deben hacer después de pasada la regla, cuando las glándulas están hormonalmente en reposo. Debe hacerse rutinariamente de frente al espejo apretándose la cintura y viéndose la superficie de las glándulas, luego se toca con la mano contralateral desde la línea axilar media hasta el centro del pecho y desde arriba hacia abajo cubriendo los 4 cuadrantes de las glándulas.

P. ¿Qué hacer si detecto algo irregular?

R._ Acudir al médico. Cualquier sospecha por cambio de color de las glándulas, nódulo que se palpe o cualquier dolor en las glándulas debe acudir al médico para que este la examine y la oriente.

P. ¿Son dolorosos los primeros exámenes para dar el diagnostico?

R._ No, no deben ser dolorosos, porque el examen físico es una glándula expuesta que con una palpación delicada no debe doler y una mamografía que es lo que a las mujeres le temen, porque hay como un aplastamiento de las glándulas, cuando se hace de una forma delicada, no debe haber dolor.

P. ¿Luego de tener el diagnóstico, qué sigue?

R._ Después del diagnóstico, dependerá de tu edad, del estado en que esté la enfermedad y se te ofertará desde una lumpectomía, si es una etapa inicial, o sea sacar el tumor simplemente o sacar el tumor y explorar las axilas o un cuadrante… hasta una mastectomía que es quitar la glándula explorando la axila.

P. ¿Cuáles opciones hay de tratamiento?

R._El tratamiento en conjunto puede durar alrededor de un año dependiendo , si es la radioterapia dura 6 semanas y el tratamiento a veces dura varios años porque si hay inmunomodulación o en aquellos cánceres que son hormonodependientes dura hasta cinco y seis años.

P. ¿Cuándo se recurre a la mastectomía?

R._ Cuando una mujer no puede someterse a la cirugía con conservación del seno (tumorectomía) que preserva la mayor parte del seno. Si una mujer opta por la mastectomía en lugar de la cirugía con conservación del seno por motivos personales.

Para mujeres con un riesgo muy alto de padecer otro cáncer de seno que a veces optan por someterse a una mastectomía doble (la extirpación de ambos senos).

P. ¿Qué tiempo puede durar un tratamiento?

R._ Hasta diez años.

P. ¿Cuál es la alimentación más adecuada durante el tratamiento?

R._ La alimentación es una dieta mediterránea que no esté excesivamente cargada de grasas no saturadas.

P. ¿Se cae el pelo en todos los casos?

R._ No en todo los casos se cae el pelo, el pelo lo tumba efectos indeseados como la quimioterapia.

P. Si vuelve a salir, ¿se puede procesar de nuevo? (tintes, desrizados…)

R._ Sí, todo, puede ponerse bonita de nuevo, tener vida normal y tener sexualidad.

P. ¿Se puede tener cáncer de mama y llevar una vida “normal”?

R._ Sí

Recomendaciones:

Realizar chequeos rutinario.

Disminuir el consumo de grasas.

Hacer r ejercicios.

Tener alimentación balanceada.

