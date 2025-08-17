Cáncer de próstata afecta a 4 de cada 10 hombres y suele detectarse tarde, advierte urólogo

El cáncer de próstata continúa siendo una de las principales amenazas para la salud masculina, afectando a cuatro de cada diez hombres a lo largo de sus vidas, según el urólogo oncólogo David Soriano. Durante su participación en Reseñas, el Podcast, Soriano alertó sobre la alta incidencia de esta enfermedad y la dificultad de detectarla en sus etapas iniciales.

“El cáncer de próstata no da ningún síntoma hasta que está muy avanzado”, explicó el especialista, subrayando que esta característica lo convierte en una enfermedad letal cuando no se diagnostica a tiempo.

Falta de cultura preventiva

Soriano lamentó que la mayoría de los hombres no acuden al médico por iniciativa propia. “De cada 10 pacientes, ocho van acompañados porque los llevan”, señaló, atribuyendo esta conducta a patrones culturales y al machismo que impide la atención preventiva.

Diagnóstico temprano salva vidas

El especialista enfatizó que un diagnóstico oportuno permite aplicar tratamientos curativos como la cirugía o la radioterapia. “No debe actualmente fallecer un paciente por cáncer de próstata si se detecta y se trata a tiempo”, afirmó.

Respecto a las herramientas diagnósticas, Soriano indicó que el antígeno prostático específico (PSA) debe interpretarse con criterio clínico, ya que algunos cánceres agresivos no elevan este marcador. Además, advirtió que variaciones bruscas dentro del rango normal también deben considerarse señales de alerta.

Recomendaciones adicionales

En su intervención, Soriano también abordó otros aspectos de la salud urológica. Recomendó una hidratación constante para preservar la función renal y advirtió sobre los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol en la salud sexual y vascular. “El agua es la mejor medicina para los riñones”, puntualizó.

Finalmente, instó a los hombres a realizarse chequeos anuales a partir de los 40 años como la estrategia más efectiva para reducir el impacto del cáncer de próstata

