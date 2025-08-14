Cáncer de pulmón en no fumadores: señales tempranas y prevención clave

  • Hoy
Cáncer de pulmón en no fumadores: señales tempranas y prevención clave

Cleveland. – El cáncer de pulmón continúa siendo una de las enfermedades más frecuentes en la región, y sus causas van mucho más allá del hábito de fumar. Así lo asegura el doctor Diego Maldonado, especialista en neumología de Cleveland Clinic, quien advierte que múltiples factores de riesgo afectan a la población latinoamericana, incluso a quienes nunca han fumado.

De acuerdo con el especialista, además del tabaquismo, existen otros elementos que aumentan considerablemente la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entre ellos se destacan la exposición prolongada a contaminantes ambientales, especialmente en grandes ciudades con altos niveles de partículas finas (PM2.5); la exposición ocupacional al asbesto, arsénico, radón y otros carcinógenos; los antecedentes familiares que podrían indicar una predisposición genética; y el uso prolongado de leña para cocinar sin ventilación adecuada, principalmente en zonas rurales.

El doctor Maldonado también hace un llamado de atención sobre las señales tempranas de la enfermedad que, por ser comunes en otras afecciones respiratorias, suelen ser ignoradas o mal interpretadas. Entre ellas menciona la tos persistente, a menudo confundida con bronquitis o infecciones respiratorias; la dificultad para respirar, que puede parecer asma o EPOC; el dolor torácico, atribuido frecuentemente a causas musculares o cardíacas; y el sangrado al toser (hemoptisis), que, aunque es más específico, también puede relacionarse con infecciones pulmonares.

En cuanto a los avances médicos, el especialista destaca tecnologías que han revolucionado la detección y el tratamiento del cáncer de pulmón. Entre ellas, la tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), que permite una detección temprana en pacientes de alto riesgo; y las biopsias líquidas, que identifican mutaciones genéticas asociadas al cáncer a través de análisis de sangre, sin necesidad de procedimientos invasivos. Para el tratamiento, resalta técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica y la toracoscopia asistida por video (VATS), así como el uso de terapias dirigidas y tratamientos inmunológicos, que actúan sobre mutaciones específicas o refuerzan el sistema inmunológico para combatir el cáncer.

El galeno señala también que el perfil del paciente con cáncer pulmonar ha cambiado, ya que cada vez son más los casos en personas no fumadoras, en parte debido a la contaminación ambiental y la exposición a agentes químicos. Las partículas finas (PM2.5) y otros contaminantes presentes en las grandes ciudades están estrechamente relacionados con el desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas y cáncer de pulmón.

Finalmente, el neumólogo recomienda que las personas con antecedentes familiares o exposición prolongada a humo, químicos o contaminación realicen chequeos médicos regulares, eviten el humo de segunda mano, y tomen medidas preventivas como el uso de mascarillas protectoras en entornos laborales con polvo o químicos, mantener una dieta saludable rica en antioxidantes, practicar ejercicio para fortalecer los pulmones, y consultar con un médico sobre pruebas de detección temprana como la LDCT si pertenecen a grupos de alto riesgo.

Dieta mediterránea vs. dieta caribeña: comparativa y beneficios 
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Cáncer de pulmón en no fumadores: señales tempranas y prevención clave
Cáncer de pulmón en no fumadores: señales tempranas y prevención clave
14 agosto, 2025
52% de casos de cáncer de pulmón se diagnostican demasiado tarde
52% de casos de cáncer de pulmón se diagnostican demasiado tarde
2 junio, 2025
Dafne Guzmán revela que padeció cáncer de pulmón con un 30% de posibilidades de vida
Dafne Guzmán revela que padeció cáncer de pulmón con un 30% de posibilidades de vida
10 febrero, 2025
Creyó que estaba enfermo de cáncer, pero descubrieron que tenía un juguete atorado en el pulmón hace más de 40 años
Creyó que estaba enfermo de cáncer, pero descubrieron que tenía un juguete atorado en el pulmón hace más de 40 años
3 octubre, 2024
El cáncer de pulmón vuelve a ser el más común en el mundo
El cáncer de pulmón vuelve a ser el más común en el mundo
1 febrero, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo