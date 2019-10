Cáncer es un gran desafío para países AL

El cáncer sigue representando uno de los principales desafíos en Latinoamérica debido al déficit existente en los sistemas de salud, a la falta de infraestructura y a la carencia de planes nacionales, que dificultan la lucha contra la enfermedad.

Durante el foro War on Cancer, realizado este jueves en la Ciudad de México por The Economist Group, se destacó la urgencia de cerrar las brechas sociales y económicas, las cuales han recrudecido la incidencia de esta enfermedad en la región. Enfrentar esta problemática requiere recursos, pero de acuerdo con Jaime González, presidente de Coosalud, una entidad promotora de salud en Colombia, “la economía de los países en Latinoamérica no está creciendo a la manera en que debería crecer para enfrentar el cáncer”.

En Latinoamérica la inversión en salud es baja respecto a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues los únicos países latinoamericanos que invierten por lo menos 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) -el nivel recomendable- fueron Uruguay, Costa Rica, Argentina y Chile.