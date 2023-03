Figuras de la política dominicana como Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Salvador Jorge Blanco no padecieron cáncer

El cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma descontrolada y que podrían llegar a otras partes del cuerpo, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según los datos oficiales, una de las principales causas de muerte en países de ingresos medios y bajos es el cáncer. Pero la enfermedad no respeta edad, raza, país, posición social ni época, como ocurre con otros males.

Lo mismo sucede para personas profesionales y para los que nunca han ido a una escuela. Sin embargo, a lo largo de la historia, al menos en la República Dominicana, los políticos son parte de una clase que se ha sido impactada por esa «anomalía» de las células en el cuerpo.

Gedeón Santos.

Juliana O´Neal, considerada una guerrera.

Entre los casos más recientes en el país están el de Juliana O´Neal, diputada de Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo (FP) y que ha definido su proceso como «batallas» luego de salir de las garras de la muerte por varias ocasiones.

Ahora la política del partido que presidente Leonel Fernández mantiene una agenda a favor de personas con cáncer.

Otro de la lista y que también superó el cáncer es el expresidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) Gedeón Santos. El político padeció de la enfermedad en el sistema linfático.

De los que hoy no pueden contar la misma historia, Reynaldo Pared Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es uno de ellos. Expresidente del Senado y secretario general de dicha organización, el político padeció de cáncer de esófago, aunque no fue esa la causa de su muerte el 28 de octubre del 2021.

Reynaldo Pared Pérez.

Además de Pared Pérez, el 28 de julio del año 2022, el político, abogado y miembro del Comité Central del partido Fuerza del Pueblo, Domingo Jiménez, murió de cáncer pancreático.

De las figuras políticas más connotadas del país que murieron de cáncer están Hatuey De Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD). Falleció en agosto del año 2016.

Hatuey De Camps.

La miembro del Comité Central del PLD, Gladys Gutiérrez, no murió por la enfermedad en el año 2015, pero luchó contra el cáncer de mama. La política se destacó como luchadora antitrujillista y contra los 12 años de Joaquín Balaguer.

Gladys Gutiérrez.

En otro escenario, el cáncer de colon provocó la muerte del icónico político, exvicepresidente de la República y excandidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano, Jacinto Peynado.

Peynado murió en Estados Unidos mientras recibía atenciones médicas.

También, el considerado líder de masas de todos los tiempos de la República Dominicana y la cara del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, no pudo librarse del cáncer, contra el que luchó por tres décadas.

El 10 de mayo de 1998, a la edad de 61 años, en su residencia de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, el país perdió a Peña Gómez.

El líder perredeísta fue síndico de Santo Domingo y al momento de su muerte era candidato al mismo cargo por el PRD.

El pasado lunes 6 de marzo fue recordado su natalicio.

Manolo Fernández Mármol fue otra figura que murió siendo vicepresidente de la República, el 20 de enero de 1983, después de padecer varios meses de un cáncer.

Acompañó a Salvador Jorge Blanco en las boletas de las elecciones de 1982.

Figuras de la política dominicana como Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Salvador Jorge Blanco no padecieron cáncer.

El más reciente anuncio de una figura política que padece la enfermedad es de Danilo Medina.

El exmandatario de la nación nformó este miércoles que tiene cáncer de próstata, a pocas horas de regresar de Miami, en Estados Unidos, donde le realizaron varios estudios para confirmar la enfermedad.

«Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país (República Dominicana) que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos», escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El primer viaje, puntualizó el también presidente del partido morado, fue para hacerse una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado..

«Les informo, asimismo, que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen», dijo Medina.