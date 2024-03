Canciller afirma para gobierno crisis haitiana es de seguridad nacional y seguirán reclamos

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó ayer que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene bien claro que la situación de Haití es un asunto de seguridad nacional.

En ese contexto, ponderó la importancia de que las personas a escoger para conformar el Consejo Presidencial de Transición sean ciudadanos éticos, con nivel moral, de manera que los pasos a agotar a partir de ahora permitan superar la crisis de la vecina nación a la mayor brevedad posible.

No obstante, aclaró que es responsabilidad de las autoridades de ese lado de la isla hacer la escogencia, por lo que se mantendrán al margen de ese proceso.

De acuerdo con lo explicado, el consejo de transición estará integrado por siete miembros, que representarán al sector empresarial, al religioso, sociedad civil y los demás, una combinación de los partidos políticos. El órgano elegirá a un nuevo primer ministro interino y preparará el camino para las elecciones presidenciales.

“Nuestra misión principal ha sido levantar nuestra voz ante la comunidad internacional para buscar una salida a la crisis haitiana”, puntualizó.

El martes, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció su dimisión luego de una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), en Jamaica. Participaron representantes de Estados Unidos, Francia y otros países.

Acordaron establecer un consejo de transición al que le otorgarán poderes, incluida la capacidad de nombrar un nuevo primer ministro interino.

Sobre el tema, el canciller espera que el Congreso de Estados Unidos apruebe el desembolso de los recursos económicos ofrecidos.

Pese al caos imperante en la vecina nación, Álvarez dijo que la embajada dominicana en Puerto Príncipe, Haití, permanece abierta para brindar asistencia humanitaria.

Sostuvo que ha sido militarmente reforzada la seguridad del embajador dominicano y de todos los funcionarios que pernotan en el lugar.

Rechaza información

En otro orden, el funcionario rechazó la información publicada por el medio estadounidense Miami Herald, de que diplomáticos dominicanos participaron en negociaciones secretas para permitir el ingreso al territorio desde Puerto Rico del premier haitiano, Ariel Henry.

“La noticia publicada en el Miami Herald, de que diplomáticos dominicanos habían negociado en secreto, eso es falso de toda falsedad. Realmente nosotros lo consideramos insólito que un periodista serio se haya hecho eco de esa manera de una noticia con fines inconfesos que pueden ser para a servir a los intereses de otros países, de otros gobiernos y no del pueblo dominicano”, afirmó el ministro.

Indicó que la única razón por la que se le negó la entrada a Henry, fue por no tener un plan de vuelo definido, además de que la solicitud se hizo de manera informal.

“Hubo consultas informales, por parte de gobiernos, sobre una posible escala, en República Dominicana de Ariel Henry y su comitiva a su regreso de Kenia”, precisó.

Agregó que tal como dice el comunicado emitido por el gobierno dominicano el día seis, sin un plan de vuelo definido, no era posible dar ningún tipo de respuesta positiva y por lo tanto, le fue negada dos veces la posibilidad de aterrizar en República Dominicana.

Agregó que el presidente ha sido tajante en cuanto a la presencia del primer ministro de Haití en el país.

“No es que sea declarado persona no grata, como algunos han interpretado, no se refiere a eso , es que bajo las circunstancias actuales no es conveniente que el primer ministro haitiano esté en el país, ya que se está en un proceso de negociación para un proceso de transición, acotó.

En el Almuerzo, el canciller estuvo acompañado de Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral y José Julio Gómez, viceministro de Política Exterior Bilateral.

También Anselmo Muñiz, director de Estudios y Análisis Estratégicos; José Blanco, embajador representante permanente de República Dominicana ante la Organización de Naciones Unidas ( ONU) y Mao Enua Gómez, jefe de Seguridad del ministerio de Relaciones Exteriores.

Evacuaciones

Por razones de seguridad, rehusaron ofrecer detalles sobre el personal diplomático de otros países que ha solicitado ser evacuado de su sede en Puerto Príncipe.

No obstante, el ministro detalló que en cuanto a las nacionalidades han recibido solicitud de nueve países, y la de organismos como el Banco Mundial y de la Unión Europea.

El canciller dijo que en los próximos días se irán sumando de otras nacionalidades.

Sobre este proceso, explicó que cuando reciben la solicitud con los nombres y los datos de las personas a evacuar del lugar, la información es depurada por ante los organismos de inteligencia y de seguridad.

Posteriormente, reciben una carta de ruta que les permite ingresar al país, tras recordar que no se están otorgando visas.

Conflicto

Consultado sobre el conflicto Israel- Hamás, el ministro de Relaciones Exteriores recordó que el gobierno deploró y condenó el ataque del pasado 7 de octubre, cuando empezó la guerra.