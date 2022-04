Candidato a vicerrector UASD gestión 2022-2026 presenta propuesta

El profesor Dionicio Hernández Leonardo afirmó que el nuevo paradigma de la universidad de hoy plantea que el conocimiento y su redistribución son el factor clave para la generación de ventajas competitivas de las instituciones de educación superior en busca de impactar positivamente a la sociedad.

El candidato a vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) indicó que por ello las universidades plantean entre sus objetivos la extensión como el mecanismo natural para viabilizar la redistribución del conocimiento, el acercamiento, la difusión y transferencia de esos conocimientos y la cultura a la sociedad.

Al presentar los lineamientos y proyectos fundamentales de su propuesta de programa de gestión para el período 2022-2026, el catedrático expresó que la cultura de la extensión debe iniciar en el aula.

“Cada maestro (a) debe involucrar a sus alumnos (as) en actividades de extensión. Un alumno o alumna no debería ser promovido de un determinado curso si no demuestra con evidencias haber participado en actividades de extensión; cuando eso se haya logrado, la universidad estará en la ruta correcta”, enfatizó.

Al hablar en rueda de prensa en el local del Museo de la UASD, en la sede central, Hernández Leonardo recordó que, conforme al Estatuto Orgánico de la UASD, los 10 objetivos que integran la misión institucional definidos en el Art. 7 sólo se pueden lograr de manera efectiva con una correcta política y plan de extensión universitaria.

En ese orden, los 10 ejes que integran el plan de extensión que propone el profesor Hernández son:

1) Divulgación científica y cultural

2) Responsabilidad Social universitaria para la transferencia de conocimientos en la sociedad

3)Uun programa específico de extensión para cada una de las nueve facultades que integran la estructura académica de la UASD

4) La Extensión Académica

5) Innovación científica y transferencia de tecnologías

6) Actividades culturales, recreativas y deportivas para los públicos internos (estudiantes, docentes y empleados administrativos)

7, 8, 9 y 10) Vinculación con los egresados, con otras universidades (nacionales e internacionales), con el gobierno y con otras instituciones del Estado, así como con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e internacionales.

Además, el profesor Hernández ofrece impulsar 14 proyectos de extensión para revolucionar la Vicerrectoría de Extensión.

Estos son:

1) Proyecto: UASD-TV y La Voz de la UASD

2) Casa de la Universidad en el Barrio

3) Convertir la Casa de la Rectoría en el Museo de la UASD

4) Deporte universitario

5) Agenda cultural de la UASD

6) Rescate del Cine Universitario

7) Rescate y apoyo a los clubes culturales del país

8) Un médico cerca de ti

9) Conciencia dominicana

10) Creación del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria

11) Creación del Observatorio Ambiental de la UASD

12) Jubilación planificada para el personal docente

13) Promover la UASD como Patrimonio de la Humanidad

14) Impulsar un segundo movimiento renovador universitario.

Perfil del candidato:

El profesor Dionicio Hernández Leonardo es un académico con 34 años como docente en la UASD, con la categoría actual de profesor titular en la Escuela de Estadística.

Es licenciado en Estadística, con una especialidad en Estadística para el Desarrollo Económico, una maestría en Dirección Comercial y Marketing, otra en Gestión Universitaria y formación doctoral en Estadística y en Administración Gerencial. Estudios que realizó en la UASD y en universidades de Estados Unidos, España y México.

Posee una amplia experiencia laboral como gerente de empresas y consultor empresarial e institucional.

En el ámbito de la gestión universitaria, fue delegado profesoral ante el subconsejo directivo de la Escuela de Estadística, coordinador de cátedra, director de la Escuela de Estadística en dos períodos y actualmente es el director de la Revista Científica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, actividad que realiza de manea honorífica.

En el ámbito cultural, es poeta, autor de varios libros de poesía y un ensayo sobre la Extensión Universitaria: Un mecanismo de la redistribución del conocimiento en la sociedad.

En su tesis doctoral en Administración Gerencial propone un modelo de Responsabilidad Social Universitaria-Empresarial para la transferencia de conocimientos en la sociedad, desde la academia, para la disminución de la pobreza multidimensional en Santo Domingo.

Además, es miembro fundador del Círculo de Profesores Amantes del Arte y la Literatura en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, miembro de varios colectivos literarios, miembro fundador del Foro Cultural de Jarabacoa, entre otras actividades culturales. El maestro se autodefine como defensor del medio ambiente.