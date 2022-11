Candidatos demócratas dominicanos NYC barren en elecciones de este martes

Nueva York. Los candidatos demócratas dominicanos que participaron este martes en las elecciones de medio termino en esta ciudad barrieron con los republicanos, en las posiciones que se enfrentaron.

Hasta el cierre de esta crónica (12:05 AM de este miércoles) el congresista Adriano Espaillat (D-reelección), luego de contar el 100% de los votos, adquirió 109,014, no tuvo contrincante debido a su sólido liderazgo y no fue enfrentado en su distrito durante las primarias.

Manny de los Santos (D), por el distrito 72 (reelección) en el Alto Manhattan, con el 99% de los votos contabilizados, obtuvo 16,654 (98.68%). No tuvo rival.

Otros dominicanos que barrieron fueron George Álvarez (D), en el distrito 78 por primera vez, en El Bronx, con el 89.16% de los votos contados, obtuvo 8,261 (80.36%), su contrincante (R) Michael J. Dister con 1,989 (19.35%).

Lee más: Demócratas y republicanos son los principales partidos que compiten por presidencia EE.UU.

Amanda Séptimo (D), por el distrito 84 (reelección), en El Bronx, con el 99.00% de los votos contados, obtuvo 9,844 (83.30%) y su contrincante (R) Rosaline Nieves 1,954 (16.54%).

Yudelka Tapia (D), por el distrito 86 (reelección), en El Bronx, con el 93.33% de los votos contabilizados, tenía 8,113 (79.40%), y su rival (R) Betty G. Obregon 1,754 (17.17%).

Karines Reyes (D) por el distrito 87 (reelección), en El Bronx, con 98.77% de los votos contabilizados, tenía 13,143 (82.67%, y su contrincante (R) Ariel Rivera Díaz 2,737 (17.21%).

La mayoría de los candidatos quisqueyanos triunfadores celebraron, junto a cientos de votantes, sus triunfos en el prestigioso club de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx.

También leer: Obama sale al rescate de candidatos demócratas previo a elecciones

Mientras, la gobernadora Kathy Hochul (D-reelección) se declaró ganadora a la medianoche al obtener 2,828.040 (53.3%) y su rival republicano, Lee Zeldin, tenía 2,470,912 (46.6%); todavía no ha reconocido el triunfo de la demócrata.

Otros que fueron reelectos en sus cargos: El senador federal Charles Schumer (D-reelección), con el 69.64% de los votos contados, tenía 2,712,147 (57.3%) y su rival republicano, Joe Pinion 1,972,509 (41.7%).

El Contralor del estado, Thomas DiNapoli (D-reelección), con el 70.62% de los votos contados, poseía 2,792,633 (58.2%), su rival Paul Rodríguez 2,009,311 (41.8%).

La fiscal general del estado, Letitia James (D), con 76.78% de los votos contabilizados, adquirió 2,852,167 (54.6%), y su rival (R) Michael Henry tenía 2,368,627 (45.4%).