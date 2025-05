El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) emplazó en rueda de prensa celebrada en el Salón de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a la Junta Central Electoral (JCE) a retirar a la mayor brevedad posible el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional para regular la referida figura jurídica, porque a su entender el órgano comicial con esa iniciativa «deja muy mal parada la democracia dominicana».

Sostiene el FPCI que la JCE hace pedazos los logros que ha habido en el país en lo referente al derecho, valor y principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos, cuya visión del órgano destinado por el Estado, para manejar los asuntos electorales es realmente penoso y vergonzante.

El proyecto que busca regular las candidaturas independientes es una especie de negación del proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, máxime cuando quien preside la JCE es una persona que fue juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La propuesta de regulación de las candidaturas independientes de la JCE no sólo cae en una posición descabellada cuando plantea que los aspirantes en esta categoría deben dotarse de personalidad jurídica a través de la Ley 122-05 sobre organizaciones sin fines de lucro, sino que además lo hace mediante una legislación que no contempla la figura de las asociaciones accidentales como lo dispone la sentencia del TC, ya que la misma sí aparece en la Ley 479-08 de instituciones con fines de lucro, las cuales, paradójicamente, no necesitan tener personalidad jurídica.

El Frente Pro-Candidaturas Independientes entienden que es un verdadero tollo el proyecto de la Junta Central Electoral, ya que además plantea que los aspirantes de este tipo de modalidad tengan que presentar el 2 por ciento de las firmas registradas en el padrón electoral cuando los partidos políticos para su reconocimiento sólo necesitan el 2 por ciento de la última votación que se ha producido en el país, como precisamente lo consigna el artículo 15, numeral 6, de la Ley 33-18 del régimen electoral.

Otro atropello al principio de igualdad en el proyecto de la JCE es que los candidatos independientes sean excluidos del financiamiento público, como si los impuestos de los ciudadanos son sólo para beneficiar a una parte de la población en violación del principio de que la ley es igual para todos, sobre todo cuando no hay una causal que justifique semejante disparate.

Foto: Elieser Tapia

En virtud de que el contenido del proyecto de regulación de las candidaturas independientes cae en la vulneración de la misma sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, el FPCI reitera su pedido de que el órgano comicial retire el proyecto del Congreso Nacional a la mayor brevedad posible, ya que sus pretensiones de regulación son una franca violación de una serie de derechos, valores y principios constitucionales.

El FPCI anunció, asimismo, el inicio de toda una campaña nacional para hacer ver a la población las bondades de la sentencia del Tribunal Constitucional para hacer más participativa la democracia dominicana, la cual está secuestrada por la llamada partidocracia.

Explicó la organización que la campaña consistirá en un ciclo de conferencias en todos y cada uno de los pueblos del país y del extranjero, principalmente en las. plataformas que tienen la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras altas casas de estudios en el país y el extranjero.

También informó que hace gestiones para impartir conferencias en universidades como Columbia y Harvard de los Estados Unidos de América como una forma de incorporar al más alto nivel las comunidades de dominicanos. en el exterior a la lucha para que en la República Dominicana prevalezca una democracia ajustada al nuevo constitucionalismo y no al capricho de los partidos políticos:

También puede leer: Por esta razón Luis Abinader ya no viajará a Moca al acto del Día del Agricultor

El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor Alberto Fiallo Bilini, doctor José Dunker Laber, doctor Isaías Ramos, doctor José Cabral Salcedo, señor Edgar Paniagua Miguel, licenciada Elba García Hernández, licenciado Miguel Valoy, doctor Sixto Ureña, doctora Iliany berrido, doctor Jensi Cid, doctor Federico Peña, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el ingeniero Guillermo Caram, entre otros.

Plan de acciones que sugiere FPCI

Foto: Elieser Tapia

1-Ciclo de conferencias por todos los pueblos del pais, incluida la capital dominicana, para que la gente entienda las bondades de la sentencia emitida por Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.

2-La continuación de la celebración de paneles en todo el territorio nacional e internacionalmente, apoyándonos en las universidades públicas y privadas, sobre la importancia de las candidaturas independientes para hacer más participativa la democracia nacional.

3-Trabajar para la vinculación de las comunidades del exterior a la lucha por el respeto de las candidaturas independientes con la organización de debates sobre esta figura jurídica en universidades como Columbia, Harvard, entre otros centros de estudios superiores de los Estados Unidos de América y de diferentes lugares del mundo.

4-Realizar un media tours para reflexionar con los directores de periódicos, impresos y aigitales, emisoras de radio y otros medios digitales sobre la importancia para la democracia del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional.

5-Elaboración de una campaña impresa con la colocación de vallas para difundir la importancia para la democracia de las candidaturas independientes.

En una segunda fase:

1-Contemplamos iniciar una campaña nacional por todos los medios de comunicación que estén a nuestro alcance para que se pueda entender la importancia de que la gente valore lo que implica el predominio en el pais de la partidocracia.

2-Elaborar un manual sobre lo que implica que el país siga bajo el monopolio de hacer política de unos partidos que han demostrado hasta la saciedad de que de esa manera es imposible tener una sociedad más digna

3-Montar un evento de carácter internacional para que figuras importantes de naciones amigas nos transfieran algunas de las cosas logradas con los cambios democráticos alcanzados en su entorno.

4-Iniciar todo un programa de visitas y contactos con aquellas personalidades con un• espacio ganado en la sociedad dominicana con su trabajo intelectual y profesional y que tienen una gran vocación democrática, para que se incorporen a estos propósitos.

5-Solicitar la colaboración de los medios de comunicación social convencionales y digitales para montar una gran campaña nacional de educación cívica para que el país arribe a una real democracia a partir del empoderamiento ciudadano.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd