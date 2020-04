Candidatos presidenciales aún no entregan plan de gobierno, según PolétikaRD

Los aspirantes a la presidencia en República Dominicana, ante la situación de la pandemia, aún no han entregado su plan de gobierno como lo estipula el artículo no. 172 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, que establece “la propaganda electoral y las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión constructiva ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección correspondiente hubiese registrado”. Los mismos, se han centrado en emprender una carrera en la que buscan demostrar a la población quién es más caritativo y quien dispone de más acciones para enfrentar los efectos de la enfermedad en el país.

Desde el dos de diciembre de 2019, la plataforma PolétikaRD monitorea-chequea, han sido analizadas las declaraciones de los candidatos y se ha podido constatar la falta de propuestas formales, como se espera en la referida ley.

Según el cuarto monitoreo realizado por Polétika, durante el 17 de marzo y el 14 de abril, los mismos no se han referido sobre temas tan importante para la población como niñez y adolescencia, seguridad ciudadana, desigualdades de género y transparencia.

“Tras las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero, y luego de la celebración de otros comicios el 16 de marzo, el discurso de los candidatos a la presidencia cambió desde el miércoles 18 de marzo: de acusaciones ante la falla del voto automatizado, a uno enfocado en la pandemia, sin embargo, los candidatos no se habían referido al tema de salud y una vez se reportaron los primeros casos del COVID-19, los candidatos a la presidencia dominicana volcaron su mensaje hacia la enfermedad”, explica PolétikaRD, una iniciativa impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, desde inicios de diciembre hasta principios de marzo, solo el candidato Guillermo Moreno se pronunció sobre el tema de salud aunque recibió la valoración de “falta concreción” según el monitoreo de Polétika.

El colectivo añade que, hasta el momento, los aspirantes Gonzalo Castillo y Luis Abinader, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Moderno (PRM) respectivamente, encabezan la lista de donaciones con equipos, hospitales provisionales, insumos sanitarios o alimentos. Mientras que Leonel Fernández de Alianza País y Guillermo Moreno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), enfocaron sus esfuerzos en proponer una serie de medidas que abarcan temas sanitarios, sociales, económicos, entre otros.

“Gonzalo Castillo es el único candidato que no presenta ningún tipo de propuestas sobre cómo enfrentar la crisis actual y la venidera”, señala la plataforma de monitoreo digital.

“Hasta inicios de marzo, examinamos los principales periódicos de República Dominicana, documentos de posición oficiales e intervenciones públicas. Sin embargo, solo se obtuvieron 11 frases verificables: siete de un candidato (todas de su programa de gobierno), dos de uno y dos de otro aspirante. La mayor parte de las afirmaciones chequeadas pertenecen a la clasificación de “verdadero, pero” y “cuestionable”, afirma la herramienta de vigilancia y análisis de los discursos políticos.

Dentro de las organizaciones que integran PóletikaRD se encuentra: Acento.com, Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (Profamilia), Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS), Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), Children International República Dominicana, Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Foro Feminista Magaly Pineda, Fundación Friedrich Ebert (FES), Fundación Solidaridad, Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia (IGEF-UASD), Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Oxfam, Participación Ciudadana, Plan Internacional República Dominicana y Save the Children Dominicana.