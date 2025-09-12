El enfrentamiento entre el campeonísimo mexicano Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford pone de nuevo a el boxeo en su máxima ebullición con un combate entre dos de los mejores púgiles de la actualidad.

No será una pelea cualquiera para Saúl `Canelo´ Álvarez, que a sus 35 años y después de 63 victorias, dos derrotas y dos empates, y un palmarés que incluye la conquista de cuatro divisiones (superwelter, mediano, supermediano y semicompleto) además de ser campeón indiscutido en peso supermediano, busca consolidarse como el mejor boxeador mexicano de la historia.



“Esta pelea es por el legado, no solo por los cinturones”, ha declarado el mexicano que se enfrenta a Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas en una de las grandes peleas del año, ante más de 60.000 espectadores que pagaran entre 350 y 8.000 dólares por las entradas.



`Canelo´ expondrá sus cuatro cinturones mundiales de la división supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB). El premio para ambos boxeadores también será noticia, porque `Canelo´ recibirá 150 millones de dólares por pelear, el mayor botín en su trayectoria, cien más que lo que percibirá el estadounidense.

Crawford quiere convertirse en leyenda

Será el próximo 13 de septiembre cuando el mexicano se enfrente al estadounidense en el Allegiant Stadium. (Jovani Pérez)



El estadounidense Terence Crawford afirmó este jueves que una victoria sobre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón del peso supermediano, lo convertirá en una leyenda del boxeo.

“Esto quedará grabado en los libros de historia y el debate sobre quién es el mejor terminará. Me siento genial y estoy listo para sorprender al mundo y convertirme en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes. Una leyenda”, expresó.

Una victoria de Crawford este sábado lo convertiría en el primer boxeador que unifica los cuatro cinturones en tres divisiones. Antes fue campeón absoluto de los pesos superligero y welter. Álvarez expondrá sus títulos ante Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El mexicano, de 35 años, llega al combate con un balance de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates.

El estadounidense, de 37 años, ascendió dos divisiones para desafiar a ‘Álvarez. Se encuentra invicto con 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida. ‘Canelo’ Álvarez se mostró respetuoso a la trayectoria de su rival y hasta admitió que le será complicado noquearlo.

“Es una de las peleas más importantes de mi carrera. Es muy difícil hablar de noquear, me preparé para todo. Sé que tengo a uno de los mejores peleadores enfrente, voy a darlo todo y si el nocaut sale, bien. Si no, voy a demostrar por qué soy el mejor”, expresó el mexicano.

Terence Crawford dijo que el objetivo de dejar grabado su nombre en la historia del boxeo fue fundamental para aceptar subir dos divisiones para desafiar a Saúl Álvarez. “Sabemos que ‘Canelo’ es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Sabemos quién es y esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las Leyendas, de arriesgarse como lo estamos haciendo ahora”, concluyó.

Álvarez dejó hoy en suspense si esta batalla será la última entre las grandes carteleras.

“A los que dudan les digo, ahí están los números. No sé lo que me deparé el destino, no sé si ésta será la última pelea grande que tendré, pero lo que sí sé es que la voy a disfrutar como nunca en la vida”, terminó el ‘Canelo’.