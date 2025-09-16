Canó no sabía que había conectado un hit histórico

  • A P
Canó no sabía que había conectado un hit histórico

Robinson Canó en la Liga de Béisbol Mexicana.

Robinson Canó logró el hit 4,000 de su carrera la noche del sábado. El bateador designado de los Diablos Rojos se mostró incrédulo ante la marca conseguida y revela que no tenía en mente esa cifra cuando lo conectó en el tercer juego ante Charros de Jalisco.

“En realidad no sabía nada. Hace como un mes, un amigo me dice que en Baseball Reference, me faltaban unos hits para los 4,000, la verdad no recuerdo cuantos. Me mandó la foto y dije ‘wow’. Ayer en la noche salí a jugar y ni estaba enterado. Me doy cuenta cuando doy el hit y piden desde el dugout la bola y ahí fue donde recordé eso.

Pero para mí ahorita la mentalidad es ganar otro campeonato, tú no sabes cuando puedas tener otra oportunidad así ”, dijo Robinson Canó.

Puede leer: Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Robinson Canó logró el hito que sirvió para colocarse a solo una victoria de conseguir el bicampeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. La marca de 4,000 imparables lo coloca en un selecto listado junto a peloteros ‘salón de la fama’ como Ty Cobb e Ichiro Suzuki.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Canó no sabía que había conectado un hit histórico
Canó no sabía que había conectado un hit histórico
16 septiembre, 2025
Canó viene temprano
Canó viene temprano
1 septiembre, 2025
Dominicanos que han hecho historia en el Home Run Derby  
Dominicanos que han hecho historia en el Home Run Derby  
14 julio, 2025
Yo llevo a Canó al Clásico
Yo llevo a Canó al Clásico
7 julio, 2025
Robinson Canó regresará con los Diablos Rojos en 2025
Robinson Canó regresará con los Diablos Rojos en 2025
15 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo