Canó no sabía que había conectado un hit histórico

Robinson Canó logró el hit 4,000 de su carrera la noche del sábado. El bateador designado de los Diablos Rojos se mostró incrédulo ante la marca conseguida y revela que no tenía en mente esa cifra cuando lo conectó en el tercer juego ante Charros de Jalisco.

“En realidad no sabía nada. Hace como un mes, un amigo me dice que en Baseball Reference, me faltaban unos hits para los 4,000, la verdad no recuerdo cuantos. Me mandó la foto y dije ‘wow’. Ayer en la noche salí a jugar y ni estaba enterado. Me doy cuenta cuando doy el hit y piden desde el dugout la bola y ahí fue donde recordé eso.

Pero para mí ahorita la mentalidad es ganar otro campeonato, tú no sabes cuando puedas tener otra oportunidad así ”, dijo Robinson Canó.

Robinson Canó logró el hito que sirvió para colocarse a solo una victoria de conseguir el bicampeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. La marca de 4,000 imparables lo coloca en un selecto listado junto a peloteros ‘salón de la fama’ como Ty Cobb e Ichiro Suzuki.