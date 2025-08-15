Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas

  • RAFAEL SANTOS
Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas

En los barrios de Salcedo sus residentes amenazan con tomar las calles si no se resuelve la situación.

En los últimos días los apagones van desde las 2 hasta las 5 horas corridas

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Movimiento Social y Popular estarían iniciando en los próximos días un plan de lucha, tendente a que las autoridades de la Empresa Dominicana de Energía del Norte (Edenorte) solucionen el tema de los apagones en varias de las provincias del nordeste.

Conforme a Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, las acciones de lucha se iniciarán en San Francisco de Macorís, en donde la entidad tiene programado un “Gran piquete contra Edenorte”, en donde, y a través de una agresiva campaña mediática por sus diferentes plataformas digitales, estos expresan su descontento por las tandas de apagones que se vienen registrando en esta y otras zonas del país.

En ese sentido, dicen que “Basta de apagones y de alzas abusivas en la factura eléctrica. Tu presencia es fuerza. Unidos venceremos contra la oscuridad y el abuso“, indican los quejosos, los cuales están llamando a la población para que este martes 19 de agosto, y a partir de las 10 de la mañana, se concentren con pancartas en manos en la esquina Papi Olivier con la avenida Libertad de San Francisco de Macorís.

Leer más: Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones

De igual manera, de acuerdo con la entidad popular, la misma está llamando a una marcha por toda la ciudad en Salcedo en los próximos días, en donde además entregarían un documento a las autoridades de Edenorte para que estos, al igual que en San Francisco de Macorís, suspendan las prolongadas tandas de apagones que se vienen produciendo en esta demarcación.

En la provincia Hermanas Mirabal se están produciendo apagones que van desde las 2 hasta las 7 horas de manera corrida, en donde los residentes de Villa Tapia, Tenares y Salcedo, así como los distritos municipales Blanco Arriba y Jamao, han mostrado su inconformidad con las suspensiones energéticas.

Seguir leyendo: Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»

RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

Publicaciones Relacionadas

Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas
Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas
15 agosto, 2025
Salcedo Fútbol Club llegó para quedarse en LDF
Salcedo Fútbol Club llegó para quedarse en LDF
15 agosto, 2025
Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»
Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»
14 agosto, 2025
Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones
Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones
12 agosto, 2025
Senador Héctor Acosta, El Torito, llama a marcha en Bonao por apagones
Senador Héctor Acosta, El Torito, llama a marcha en Bonao por apagones
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: El menosprecio a los activistas de salud

La Voz del Paciente RD: El menosprecio a los activistas de salud

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

La despedida silente de don Tony Isa Conde

La despedida silente de don Tony Isa Conde

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo