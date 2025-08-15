Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas

En los últimos días los apagones van desde las 2 hasta las 5 horas corridas

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Movimiento Social y Popular estarían iniciando en los próximos días un plan de lucha, tendente a que las autoridades de la Empresa Dominicana de Energía del Norte (Edenorte) solucionen el tema de los apagones en varias de las provincias del nordeste.

Conforme a Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, las acciones de lucha se iniciarán en San Francisco de Macorís, en donde la entidad tiene programado un “Gran piquete contra Edenorte”, en donde, y a través de una agresiva campaña mediática por sus diferentes plataformas digitales, estos expresan su descontento por las tandas de apagones que se vienen registrando en esta y otras zonas del país.

En ese sentido, dicen que “Basta de apagones y de alzas abusivas en la factura eléctrica. Tu presencia es fuerza. Unidos venceremos contra la oscuridad y el abuso“, indican los quejosos, los cuales están llamando a la población para que este martes 19 de agosto, y a partir de las 10 de la mañana, se concentren con pancartas en manos en la esquina Papi Olivier con la avenida Libertad de San Francisco de Macorís.

Leer más: Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones

De igual manera, de acuerdo con la entidad popular, la misma está llamando a una marcha por toda la ciudad en Salcedo en los próximos días, en donde además entregarían un documento a las autoridades de Edenorte para que estos, al igual que en San Francisco de Macorís, suspendan las prolongadas tandas de apagones que se vienen produciendo en esta demarcación.

En la provincia Hermanas Mirabal se están produciendo apagones que van desde las 2 hasta las 7 horas de manera corrida, en donde los residentes de Villa Tapia, Tenares y Salcedo, así como los distritos municipales Blanco Arriba y Jamao, han mostrado su inconformidad con las suspensiones energéticas.

Seguir leyendo: Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»