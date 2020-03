Cantantes cristianos Tercer Cielo tienen coronavirus

Evelyn Herrera y Juan Carlos Rodríguez, esposos y vocalistas de Tercer Cielo, popular agrupación cristiana, informaron hoy que dieron positivo al coronavirus.

“De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad, así como otros síntomas terrible. Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar”, publicó Evelyn en sus redes sociales.

De su lado Rivera, su esposo, también se encuentra positivo al COVID-19.

Una luz en el camino. A pesar de todo, la artista se mostró optimista y agradecida de Dios porque no ha presentado problemas graves de respiración.

“Doy gracias a Dios que este virus no atacó fuerte mi respiración, aunque por ratos no podía respirar bien”, dijo en cuenta de Instagram.