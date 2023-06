Santo Domingo Este.- El reconocido cantante cristiano, Johan Paulino, lanzó su candidatura a regidor por la Circunscripción No. 1 de Santo Domingo Este, en un vistoso acto que contó con el apoyo del también aspirante a alcalde por esa demarcación, Dío Astacio; Francisco Gómez, vicepresidente del Frente Nacional de Salud, el diputado Pedro Julio Alcántara, el empresario Roberto Minaya, entre otros altos dirigentes políticos y destacadas figuras de la vida pública.

Paulino manifestó que se propone llegar a la Sala Capitular por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para ser un «aliado de la comunidad frente al ayuntamiento». «Sólo les pido la oportunidad de hacer, junto a nuestro próximo alcalde Dío Astacio, el Santo Domingo Este que todos hemos soñado y que merecemos», manifestó.

El destacado cantautor y empresario, que fue ganador de un premio Soberano en 2014 por Mejor Música Religiosa, y que además cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del arte cristiano, manifestó que pese al éxito que ha alcanzado, se ha preocupado por mantener su corazón incorruptible, y prometió trabajar incansablemente a favor de la ciudadanía.

«Siempre he tenido claro que hay que cuidarse de dos cosas que pueden corroer el corazón de una persona y es La fama y el poder. Todos los que me conocen saben que he alcanzado éxito en el ambiente musical cristiano, y hemos alcanzado cosas que muchos quisieran, pero sin embargo nada de esto ha dañado nuestro corazón. En el libro de Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida» y eso hemos hecho hasta ahora nos ha funcionado y creo fielmente que si nos brindan la oportunidad de tener poder para algo, será solo para ejercerlo en beneficio de la gente de nuestro municipio», aseguró Paulino.

Johan Paulino está convencido de que es tiempo de que personas de buen testimonio, preparadas y con vocación de servicio se levanten y decidan cambiar el panorama político y social. «Es tiempo de iniciar un cambio positivo en la política de nuestro municipio para lograr de esta demarcación el lugar donde todos quieren vivir».

Durante sus palabras, el perremeísta criticó que algunos incumbentes se hayan encargado de desprestigiar la posición de regidor, y aseveró que «sólo aparecen cuando es tiempo de elecciones», que se desconectan de sus comunidades, «apegados a que tienen cuatro años para poder hacer ‘su agosto'».

El acto de lanzamiento de la candidatura de Paulino se desarrolló en el Hotel Golden House de San Isidro y en el mismo tuvieron una presentación especial los artistas Felsy Jones; Christopher Henry; Álex Núñez; Welb y Sarah La Profeta.