Canto a la democracia a dos voces

El anuncio de Luis Abinader para completar la mutual de su boleta en la persona de Raquel Peña prepara al pueblo dominicano para el festival de una primavera democrática.

La primavera siempre significa renacimiento, renovación, vida nueva y esperanza. ¡Qué bien viene esto último para un pueblo agotado y aburrido de falsos profetas!

Parece que las señales de la Providencia Divina de lo que viene en mayo, evidenciada por el certamen del pasado 15 de marzo es un avance triunfal con las victorias de Carolina Mejía en el Distrito Nacional, de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este y de José Andújar en Santo Domingo Oeste, importantes alcaldías del gran Santo Domingo.

La victoria que se ve venir de Luis y Raquel en la primera vuelta, demostrará a este pueblo que no estábamos abandonados a nuestra suerte y que la Providencia Divina nos preparaba para el debut, de un concierto a dos voces que inaugura una nueva dirección del Estado dominicano.

Con estas importantes victorias el líder del PRM, Luis Abinader, anunciaba en la misma noche del 15 de marzo que el cambio soñado por el pueblo dominicano, había empezado ya…..pero lo más importante de que me he percatado de Luis es que ha captado genialmente que este país ha cambiado a través de un salto dialéctico generacional en los últimos 14 meses. Eso es lo lo que el PLD no acabó de entender nunca y ahí se perdió.

Los candidatos del PRM y aliados en los sectores más populosos del país han recibido una nota bien ganada de sobresaliente a través del voto popular en estas ejemplares elecciones que acaban de concluir.

Si observamos el comportamiento de la gran mayoría de estos candidatos ganadores del PRM y aliados en toda la geografía nacional, deducimos por su discurso y las actitudes democráticas, el accionar político, los antecedentes sociales y familiares de estos actores que detrás de esos dos solistas (Luis y Raquel) tendremos una coral que pasará a la historia dominicana del siglo XXI.

Creo que este pueblo, lo que se merece es una Oda Musical que opaque los 20 años de música barata y desafinada que han estropeado el oído musical de los dominicanos, que se olvidaron de distinguir los tonos entre el bien y el mal.

Las instituciones actuales deberían de revestirse de la solemnidad que manda ser miembro de la Suprema Corte, del Senado, del Congreso, de un Gabinete honorable, de unas Fuerzas Armadas y de Policía celosas y orgullosas de su uniforme para cuidar la soberanía y seguridad nacional, y finalmente de un cuerpo diplomático, que en lugar de enorgullecer al dominicano en el exterior, le llena de vergüenza …en fin, que tocamos fondo en la Era del “na e na”, como expresa la gente del pueblo ante el panorama caótico de nuestro comportamiento ético y moral.

Parece que estar demasiado tiempo en el poder, produce callos en la conciencia de quienes nos dirigen.

El país merece encaminarse hacia una reforma desde arriba hacia abajo para que cada dominicano empiece afinar el instrumento que le tocará tocar si quiere formar parte de esta sinfónica-coral que debutará el abril y agosto del 2020.