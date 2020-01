Caos y confusión en los tribunales de inmigración en EU

En un tribunal cerrado y vigilado dentro de un complejo rodeado de alambre de púas, Jerome Rothschild, juez de inmigración, espera pacientemente.

Un intérprete de español está retrasado debido a un neumático pinchado. Rothschild les dice a los cinco inmigrantes que diente delante que dispondrá un receso incluso antes de que comience la vista. Su esperanza: retrasarla solo el tiempo necesario para que estos inmigrantes no se queden de brazos cruzados, sin comprender nada, mientras se decide su futuro. “Estamos, atípicamente, sin un intérprete”, le dice Rothschild a un abogado que entra al tribunal en el Centro de Detención Stewart después de conducir desde Atlanta, a unos 224 km. En su desorden, este es, de hecho, un día típico en el caótico, abarrotado y confuso sistema judicial de inmigración de los Estados Unidos, del que el tribunal de Rothschild es solo un pequeño puesto remoto. Envueltos un manto de hermetismo, los tribunales de inmigración administrados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han sido disfuncionales durante años y no han hecho más que empeorar. Un aumento en la llegada de solicitantes de asilo, la represión del gobierno de Donald Trump en la frontera suroeste del país y la inmigración ilegal, han llevado a más personas a los procedimientos de deportación, aumentando la lista de la corte a un millón de casos.

“Es un sistema enorme y engorroso, y sin embargo, una administración tras otra llega y trata de usar el sistema para sus propios fines”, dice la jueza de inmigración Amiena Khan en la ciudad de Nueva York, hablando de su condición de vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. “E invariablemente, el sistema no cambia ni un ápice porque no puedes cambiar el rumbo del Titanic”.

La Associated Press visitó tribunales de inmigración en 11 ciudades diferentes más de dos docenas.