“Capitai del Caribe”

José Miguel González Cuadra colmó de carcajadas, alegrías y complacencias, la sala magna del nuevo Hotel Santiago Center, al afirmar que en República Dominicana hay dos capitales: la «Capitai» de Santiago y la capital de Santo Domingo.

Las innovadoras participaciones de González Cuadra y Pablo Maturana, vicepresidente de Hilton, se combinaron con la asertiva explicación del director de la obra, Michel El-Hage. Resaltó el enfoque sistémico para lograr un ciclo virtuoso del agua residual y energía. Subrayó la importancia del hotel y centro comercial como expresión de la exitosa alianza pública y privada que acontece en Santiago.

Puede leer: Consejo de ministros y 30 de Marzo

El diseño asumió como referencia arquitectónica, las casas de estilo victoriano y republicano. Se fusionó un abordaje moderno con detalles que evocan la cultura del Cibao, en especial del tabaco. El hotel y centro comercial, acumulan identidad, sentido de pertenencia y genuina imagen cultural.

Acumula 177 habitaciones, muchas de ellas con visualidad de las cordilleras central y septentrional. Paisajes urbanísticos a fortalecer para satisfacer la calidad ambiental de la ascendente demanda del turismo de convenciones y salud.

Los registros de obras y licitaciones, sumados a informes plurianuales MEPyD, indican que en obras ejecutadas y pendientes del año 2022 al 2025, se recibirán en Santiago y Cibao, más de 258 mil millones de pesos de inversión privada y pública.

Del 2020 al 2024, se acumuló sólo en Santiago, una inversión de RD$ 27 mil, 500 millones de pesos anuales. Considerando el período 2012-2024, se invirtieron en Santiago en 12 años, RD$ 32 mil, 170 millones. 85% se realizó en los pasados cuatro años 2020-2024.

Santiago es hoy eje decisivo de inversión pública y privada. Territorio que acumula un PBI de US$ 40,625 millones anuales, equivalente a una economía líder en América. Con un ingreso per cápita anual de US$ 11,790, superior a decenas de países del mundo.

A similares conclusiones y retos también llegamos en el último Plan Estratégico Santiago 2030 que tuve la oportunidad de conducir. También nuestros investigadores, facilitadores de la comisión de economía. Igualmente, otros autores como Raúl Ovalle en sus “Perspectivas económicas y desafíos globales”, así como los diversos reportes del Banco Central.

Santiago edificó en 2024, unos 473 mil 999 metros cuadrados de construcción en 268 obras privadas tipo viviendas, apartamentos, hoteles, centros comerciales, almacenes y naves de zona franca. Edificaciones que se construyeron a razón de 1,768 m2 por edificación.

Tal como subraya González Cuadra, Santiago es hoy la «Capitai» de República Dominicana y del Caribe. Emblema de creación y distribución armónica de riquezas.