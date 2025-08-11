Capotillo recibe atención estatal, pero ¿es suficiente? Experto analiza el alcance del plan

El presidente Luis Abinader anunció esta semana un ambicioso plan de intervención en el sector Capotillo, uno de los barrios más densamente poblados y vulnerables del Distrito Nacional. La iniciativa busca mejorar la seguridad, fomentar la educación, generar empleos y ofrecer servicios sociales, en un esfuerzo por transformar la imagen de la comunidad.

Al respecto el sociólogo Cándido Mercedes valoró positivamente la intención del gobierno, pero advirtió que el éxito del plan dependerá de su profundidad y permanencia.

Mercedes subrayó al periódico Hoy que los problemas de Capotillo no se resuelven únicamente con presencia policial, sino con políticas públicas estructurales.

“El ser humano es un producto social, y en un barrio donde los jóvenes no tienen oportunidades, eso genera violencia. El hacinamiento genera violencia”, afirmó. Mercedes señaló que Capotillo y otros sectores como Cristo Rey, Villa Consuelo y Simón Bolívar presentan altos índices de deserción escolar, desempleo juvenil y escasa recreación. Estas condiciones, según el experto, son caldo de cultivo para la delincuencia.

“La presencia del Estado no debe ser meramente coercitiva. Debe ser estructural, con políticas públicas audaces, creativas e innovadoras. No coyunturales, sino permanentes”, agregó.

También criticó el enfoque reactivo de enviar miles de policías como solución temporal, indicando que la violencia volverá si no se abordan las causas profundas.

“Mañana tú mandas a los 38 mil policías, baja la delincuencia, pero esos policías no estarán ahí todo el año. El problema no son los aparatos coercitivos del Estado, sino la desigualdad social y económica que caracteriza a América Latina y a nuestros barrios más vulnerables.”

¿Qué sigue?

El plan en Capotillo representa un paso importante hacia la recuperación de espacios urbanos marginados. Sin embargo, como advierten los expertos, su viabilidad dependerá de una estrategia sostenida que combine seguridad con inversión social, educativa y económica.

La intervención será observada de cerca por analistas, líderes comunitarios y ciudadanos, quienes esperan que esta vez el Estado no solo dirija lo urgente, sino que gobierne lo importante.