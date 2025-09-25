Captan a «pastor» robando electricidad y amenazando a brigadistas de Edeeste

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) denunció que varios de sus brigadistas fueron amenazados con un peñón por un presunto pastor que dirige la Fundación Hospedero de Jesucristo, luego de detectarse una reincidencia en una conexión ilegal en dicho centro.

El atacante fue identificado como José Agustín Martínez, quien quedó captado en video junto a otra persona sobre una escalera eléctrica, «ejecutando nuevamente la conexión irregular» para beneficiar el espacio destinado a la supuesta rehabilitación de adictos, ubicado en el Residencial Anamelia, municipio de Higüey.

«Esta acción por parte de Martínez se efectúa luego de que las brigadas de Edeeste desmantelaran por tercera ocasión este tipo de fraude en el lugar», agregó Edeeste.

Continuó: «Cabe resaltar que esta fundación se ha mostrado renuente a regularizar el servicio eléctrico mediante contrato e instalación de medidor, a pesar de las múltiples intervenciones realizadas por Edeeste».

Edeeste, además, aprovechó para condenar este tipo de acción por parte del presunto pastor y advierte que iniciará los procedimientos legales que ordena la Ley General de Electricidad 125-01 para obtener las sanciones pertinentes.

En ese sentido, la empresa distribuidora reiteró su compromiso de continuar combatiendo el fraude eléctrico sin importar los niveles sociales, empresariales y económicos en que se esté desarrollando estas violaciones, y pidió a la población denunciar estos actos de forma anónima a través de los canales institucionales.