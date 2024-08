Capturado en Santiago hombre por muerte de otro en Pekín en junio de este año

Le ocupan dos pistolas, cargadores, celular y radios de comunicación

Santiago de los Caballeros, 31 de julio de 2024 – Tras una exhaustiva investigación, agentes policiales de DICRIM, en colaboración con el equipo SWAT y representantes del Ministerio Público, capturaron a un hombre que era activamente buscado mediante orden de arresto por ser el presunto autor de un homicidio y de herir a la esposa de la víctima por viejas rencillas relacionadas con una supuesta deuda monetaria.

El hecho se registró el 6 de junio de este año en el sector Pekín de la zona sur de esta ciudad.

Se trata de Danny Miguel García Estrella, de 41 años, quien está acusado de ultimar a Arismendy de Jesús Lizardo Rodríguez, de 36, y de herir a su esposa, de nacionalidad venezolana.

Se recuerda que el hecho se produjo cuando Arismendy de Jesús Lizardo Rodríguez y su esposa, quienes estaban a bordo de un vehículo, se detuvieron a visitar a un familiar y fueron atacados a tiros por el imputado.

El arresto de García Estrella se produjo mediante el allanamiento No. 2024-AJ0011321, ejecutado en su residencia ubicada en el sector Palo Alto de esta ciudad. Se le ocuparon dos pistolas Glock, una modelo 19, serie No. BNKL549, y otra modelo 26, serie No. ACXY536, ambas de calibre 9 mm, con sus cargadores; así como también dos cargadores adicionales, uno con capacidad de 40 y otro de 30, 43 municiones, dos radios de comunicación y un celular.

Las armas, al ser registradas, no arrojaron datos, mientras que el detenido, al ser depurado, figura con tres antecedentes penales. Será enviado en las próximas horas a la justicia.