Capturado presunto delincuente tenía denuncias por robos y atracos a mano armada en Cristo Rey

Miembros adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron un presunto delincuente que tenía en su contra dos órdenes de arresto y más de ocho denuncias por la comisión de robos en residencias con violencia y atracos a mano armada en la calle 40 del sector de Cristo Rey, Distrito Nacional.

Se trata de Richy Pichardo (a) Buche, mayor de edad, quien, al momento de su apresamiento con las ordenes No. 0044-noviembre 2022 y No. 0214-diciembre-2022, no contaba con ningún tipo documentos.

Al detenido Pichardo (a) Buche se le atribuye el asalto a punta de pistola del que fue víctima una ciudadana, quien denunció que éste junto a otro hombre (ya sometido) la interceptaron en la calle Santa Rita, donde a punta de pistola, la despojaron de su celular, hecho ocurrido el 23 de septiembre del 2022.

De igual manera Pichardo (a) Buche admitió ser el responsable del asalto contra dos menores de edad, uno de 17 años y otro de 12, en la avenida Los Mártires, donde, bajo amenaza de arma de fuego, fueron despojados de un celular y una Tablet, el 20 de septiembre del 2022.

Entre las demás ordenes es acusado del robo de 8,500 pesos, varios relojes, perfumes, varios pares tenis, taladro, bocinas, una tijera de cortar tola, una cámara fotográfica, tres memorias, dos cargadores, dos bombas, dos abanicos, entre otros electrodomésticos y artículos del hogar, de la residencia de una comerciante ubicada en la calle Santa Rita, de Cristo Rey, ocurrido el 23 de septiembre del 2022.

La institución del orden informó que su compañero de fechorías, solo identificado como “Pedro”, fue sometido en fecha 13-12-2022, por participar en la mayoría de los casos que se le imputan a “Buche”.

El detenido se encuentra bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.