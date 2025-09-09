Capturan al hombre señalado de matar a la adolescente haitiana «Anllelina»

Capturan al hombre señalado de matar a la adolescente haitiana «Anllelina»

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó este martes la captura de Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, señalado como el presunto autor de la muerte de la adolescente de nacionalidad haitiana Maite Evanfelina Gerónimo de la Cruz, alias “Anllelina”, de 16 años, hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre en el sector El Bonito, San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

El arresto se produjo mediante la orden judicial No. 973-2025-EMES-10284, ejecutada por agentes de la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), en la calle El Bron del referido sector.

Durante la intervención, fue ocupada el arma blanca utilizada para cometer el crimen.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca, ocasionadas por Torres Rosario en la vivienda que ambos compartían.

La institución del orden recordó que había activado la búsqueda del prevenido desde el día del hecho, logrando su captura gracias a las labores de inteligencia e investigación desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público.

El detenido será presentado ante la justicia para que responda por el crimen cometido, mientras la Policía Nacional continuará enfrentando con firmeza los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, en especial aquellos vinculados a la violencia de género e intrafamiliar.

