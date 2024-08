Caram alerta que caída de las bolsas podría impactar negativamente a RD; no descarta recesión en EE.UU.

El economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, advirtió este miércoles que el desplome de las bolsas de valores a nivel mundial expone a República Dominicana al riesgo de que los prestamistas, en lugar de otorgar nuevos préstamos, opten por cobrar las deudas para resolver sus propias crisis financieras.

«Puede repercutir, primero, porque si caen las bolsas, se desata una crisis… Cuando se llega a una crisis, los inversionistas que apuestan a la supervivencia del sistema pueden dedicar parte de sus recursos a superarla, y eso dificulta, por ejemplo, la posibilidad de que un país como el nuestro, que en los últimos 20 o 25 años ha dependido del endeudamiento, se exponga en el sentido de que podrían decidir: «No, ya no voy a prestar a República Dominicana porque todo mi dinero lo tengo que dedicar a resolver la crisis.» Por tanto, si de repente se nos cierran las puertas financieras, no solo los acreedores nos dejan de prestar, sino que también comienzan a cobrar. ¿Te imaginas que nuestros acreedores, de golpe y porrazo, comiencen a cobrar lo que debemos? Entonces, prácticamente todo el presupuesto se destinaría a pagar esa deuda y no habría recursos para invertir en los servicios públicos«, explicó Caram.

El exfuncionario también mencionó la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión, «sobre todo porque la Reserva Federal ha mantenido durante mucho tiempo tasas elevadas, de un 5 por ciento. Entonces, cuando tienes una tasa de política monetaria básica alta, los inversionistas no toman prestado, la producción se afecta y no hay consumo», dijo.

Guillermo Caram

«No creo que la recesión en Estados Unidos esté cerca, pero está ligada a un proceso electoral complicado que se está presentando ahora, y eso es un factor importante. No olvides que Estados Unidos, a pesar de toda su pérdida de hegemonía, sigue siendo uno de los principales consumidores del mundo, y que la solvencia de Estados Unidos no solo se basa en sus reservas en dólares y oro, sino en lo intangible: su potencia militar, tecnológica, etc., lo cual no es el caso de la República Dominicana. Aquí nos prestan si tenemos reservas en dólares, si tenemos un flujo económico o una situación fiscal que permita seguir pagando», agregó el economista.

Guillermo Caram señaló, además, que la economía mundial en este momento es muy compleja y muy sensible. «Por eso insisto, quizás aterrizando al plano doméstico, que debemos tener un sistema de inteligencia económica que nos permita tomar decisiones rápidas ante una situación conflictiva y revisar nuestro esquema de política económica: la tasa de interés, el gasto público, la fiscalidad, porque la autosuficiencia económica de una nación la da el equilibrio fiscal y monetario, y la prudencia en las políticas monetarias», expresó.

Las declaraciones del exgobernador del Banco Central fueron pronunciadas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

