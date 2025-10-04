Caram, un abuelo sin cola que le pisen

Por María Del Mar Camilo Caram

Una vida dedicada al servicio público y al desarrollo nacional. Hoy honro la memoria de mi abuelo Shgede Guillermo Caram Herrera.

Su partida me deja conmovida y agradecida por su vida, que fue un testimonio de dedicación, estudio y vocación de servicio constante.

Fue ingeniero civil, planificador regional y ocupó funciones como secretario técnico de la Presidencia, ministro de Finanzas y gobernador del Banco Central, además de docente, consultor y articulista incansable. Su compromiso con el desarrollo nacional nunca se limitó a los cargos que ocupó; incluso, en sus últimos años seguía aportando ideas y reflexiones a la opinión pública con soluciones prácticas para los retos del país.

Pero su legado no se resume en títulos ni cargos. Recuerdo con cariño cuando me acompañó a estudiar historia dominicana. Gracias a cómo narraba los sucesos, logré comprender mejor nuestra historia y pasé con buena nota mi examen. También atesoro las conversaciones cuando le preguntaba sobre el funcionamiento del Estado y respondía con lógica clara, pragmatismo y sentido común.

Su ejemplo de estudio y servicio constante lo veo también en su hermana, mi tía abuela Magaly Caram, y me inspira a seguir preparándome para aportar a la sociedad con las herramientas necesarias. Recientemente compartí con él mi carta de motivación de estudios, y me dijo que nunca había querido aceptar que me gustaba la política. En ese momento comprendí que hay muchas formas de participar en política buscando el bien común. Como familia, tenemos una vena de responsabilidad social que se debe a él; yo, desde la administración pública, por el momento busco continuar ese legado aportando a través del análisis de datos para toma de decisiones basadas en evidencia.

En una entrevista universitaria me dijo que siempre se preguntaba qué más podía hacer por los demás y por su familia, aun cuando cada uno tomaba su propio camino. Esa persistente motivación por ayudar y aportar, tanto en lo personal como en lo público, marcó su vida hasta el final.

Hoy, en mi propio recorrido en el servicio público, me llevo de él la certeza de que servir no es una etapa ni una profesión: es una vocación permanente. Su ejemplo me inspira a seguir construyendo mejores oportunidades para la niñez y para nuestro país.

Abuelo, fuiste un ser humano sin cola que pisen.