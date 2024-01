«Cardenal López Rodríguez está tranquilo y en recuperación», asegura equipo médico

El equipo de médicos que operó al cardenal emérito, Nicolás de Jesús López Rodríguez, aseguró este martes que está tranquilo y en recuperación tras la intervención quirúrgica que le fue practicada.

El doctor Jorge Marte, director médico del Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) explicó que la intervención concluyó a las 11:00 de la mañana y que en estos momentos, López Rodríguez se encuentra en una habitación normal, aseguró el galeno a Hoy Digital.

El líder religioso, permaneció varios días intervenido en el centro de salud luego de sufrir una caída que le provocó una fractura en la cadera.

Desde hace varios días, el equipo médico evaluaba las posibilidades de intervención con la finalidad de disminuir los riesgos.

Cardenal emérito

López Rodríguez, es cardenal emérito desde el año 2016 cuando el Papa Francisco acogió su renuncia al cargo, había dimitido en 2011 pero las mismas no era efectiva. Aunque mantiene el título de manera vitalicia, no es un «cardenal elector», lo que implica que no puede votar en un cónclave para elegir al papa.

