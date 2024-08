La artista de raíces dominicanas Cardi B confirmó hoy su embarazo con el rapero estadounidense Offset, con quien además de la criatura en camino tiene dos hijos.

«¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada con ustedes, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder!», publicó en su red social de Instagram junto a una fotografía dónde se observa su estado de gestación.

Además, en el texto la artista expone que a pesar de los giros y circunstancias de la vida, sus hijos son un aliciente que la impulsan a seguir adelante.

«¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer!», concluyó.