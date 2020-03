Videos: Cardi B le dice de todo a Mía Cepeda

La presentadora de televisión Mía Cepeda aseguró que la cantante Cardi B tuvo un pasado oscuro y debido a que actualmente es famosa las personas lo han olvidado.

“Fue prostituta, bailarina oculta, drogadicta, muchas cosas extrañas y ahora porque es famosa le dicen doña Cardi B”, dijo.

De inmediato, la rapera le respondió a través de su cuenta de Instagram donde señaló que nunca fue prostituta y terminó diciéndole improperios a la comunicadora.

“Yo nunca fui prostituta y nunca he usado droga. Sí, fui bailarina y nunca lo he ocultado”, “cara de batata”.

Luego Cepeda agradeció su por su “nuevo nombre” y de forma jocosa le dijo que la amaba.

“@iamcardib te amoooo!! Gracias por bautizarme con mi nuevo nombre CARA DE BATATA,ahora le pregunto a todos los que opinan … Si tengo la cara de batata, de que tengo las nalgas?”, posteó.

Poco tiempo después, Cardi B llamó a Cepeda “extraterrestre” y “cara de guanábana”.

Respuesta de Cardi B a Mia Cepeda:

Aclaración de Cardi B:

1- Yo no soy doña Cardi, porque vieja no soy, tengo 27 años.

2- Yo no uso drogas, yo no soy una mujer de vicio, de antes yo fumaba marihuana y casi no la hacia. Lo fumé cuando tenía 22 años”.

3- Yo no fui prostituta, si fui bailarina”.

4-Si soy famosa pero sigo siendo Cardi.