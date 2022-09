Cardi B muestra su ¨cola¨y calienta las redes sociales

La rapera Cardi B dejó poco a la imaginación tras lucir un vestido con gran escote en la espalda que dejaba ver su tatuaje floral y sus glúteos.

Las fotos fueron compartidas por ella misma en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

“I fight for my b****es and I’m fighting over d*** too”, y en español significa: Yo peleo por mis perr… y estoy peleando por la poll.. también¨.

Cardi B y su esposo (Instagram)

Según se puede apreciar en unas imágenes, Cardi B está acaramelada con su esposo el también cantante Offset.

Mientras que él está apoyado contra la pared y posa de espaldas a la cámara con un revelador vestido negro.

La artista mira coquetamente la cámara, con una mano se sujeta la larga melena peinada en bucles azabache, y la otra, presumiendo sus uñas, las cuales la tiene apoyada en el pecho de su marido.

El maquillaje es sencillo, con un toque natural, pero con abundantes pestañas y un labial rojo.

Y es que pese a que la pareja tengas conflictos, los cuales se han filtrado a la prensa, últimamente se ven cariñosos y disfrutando de su etapa de padres.