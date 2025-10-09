Cinco carencias increíbles en el Politécnico Santa Ana en Gualey

En el corazón del barrio Gualey, uno de los sectores más vulnerables del Distrito Nacional, el Politécnico Rosario Santa Ana se ha convertido en un bastión de esperanza, formación técnica y expresión artística para más de 500 estudiantes. Fundado en 1989, este centro educativo ha enfrentado carencias materiales con una riqueza humana que transforma vidas.

José Antonio Contreras, egresado del centro, ingeniero eléctrico y coordinador de la modalidad técnico profesional, ha dedicado 18 años como docente en el taller de instalaciones eléctricas

. “Ha sido un largo trayecto, primero como estudiante, luego como docente y ahora como directivo, dando parte de lo que he recibido en la educación”, afirma.

El centro cuenta con una matrícula de 525 estudiantes distribuidos entre las modalidades técnico profesional y artística. Las especialidades incluyen procesos gráficos, instalaciones eléctricas, equipos electrónicos, gestión administrativa y tributaria, desarrollo de aplicaciones informáticas, soporte de redes, refrigeración y aire acondicionado. En el área artística se imparten artes visuales y música.

Carencias del politécnico

«Sin embargo, tenemos equipos donados desde Joaquín Balaguer, preparando jóvenes del 2025», lamentó el docente, quien enumeró las cinco principales carencias en este centro educativo en Gualey:

Falta de aulas: Cada año, más de 600 jóvenes aspiran ingresar, pero solo 240 son aceptados debido a la escasez de espacio físico. Se necesitan al menos seis aulas adicionales.

Equipos obsoletos: Los talleres operan con máquinas de hasta 1992, lo que limita la formación técnica actualizada en áreas como electricidad, informática, comercio y refrigeración.

Sin comedor escolar: Los 468 estudiantes de tanda extendida deben almorzar en pasillos y salones de actos por falta de un comedor adecuado.

Filtraciones y deterioro: Las aulas presentan filtraciones graves que afectan la salud y dificultan la docencia, especialmente cuando llueve

Contreras destaca que el Politécnico ha sido testigo de innumerables historias de superación: “Poder sacar esos jóvenes de estos barrios marginados y llevarlos a ocupar puestos de relevancia en empresas nacionales e internacionales es un gran logro”. También reconoce los desafíos sociales, como casos de abuso y maltrato infantil, que requieren intervención y alerta a las autoridades competentes.

Arte que habla

Jorge Jerónimo Jiménez, coordinador del bachillerato en artes y también egresado del centro, lidera el área artística. En el recorrido por el Politécnico, los visitantes pueden apreciar esculturas como la imagen de Santa Ana en Gualey, murales elaborados por estudiantes de artes visuales, y jóvenes músicos ensayando con partituras en mano.

“Aquí no se enseña música de oído, sino con lectura musical”, explica Jiménez, destacando el rigor y la pasión que caracterizan a sus estudiantes.

Jorge Jerónimo Jiménez, arquitecto y coordinador del bachillerato en artes, lamenta que muchos jóvenes se desmotiven por la idea de que el artista muere pobre. “Nuestra matrícula debería ser mayor, pero la sociedad ha vendido esa idea. Sin embargo, aquí trabajamos para cambiar esa mentalidad”, afirma.

El Politécnico acompaña a sus estudiantes más allá del aula. “Tratamos de ayudarlos a salir adelante y, si se destacan, les gestionamos becas”, explica Jiménez. Un ejemplo de ello es una egresada que el pasado 22 de septiembre ingresó a la reconocida Escuela de Diseño de Chavón gracias a una beca obtenida por sus méritos artísticos.

Educadores que inspiran

Desde su ingreso en 2017 como monitor, Jiménez ha visto florecer talentos. “Impartí dibujo arquitectónico y técnico, y ahora en la universidad me he topado con exalumnos que estudian arquitectura. Eso me confirma que estamos sembrando en tierra buena”, comenta con orgullo.

Más allá del arte: formación integral

Además de las disciplinas artísticas, el Politécnico incluye el emprendedurismo como asignatura, fomentando la autonomía y visión empresarial en sus estudiantes. Jóvenes que antes veían el arte como un sueño lejano, hoy lo abrazan como una carrera viable y digna.