Caribe Tours se pronuncia tras incidente en estación del Metro de Santo Domingo

La empresa Caribe Tours emitió un comunicado oficial luego del accidente ocurrido la noche del viernes en la estación Pedro Francisco Bonó del Metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres y John F. Kennedy.

Según el reporte, una jeepeta que transitaba a alta velocidad y desobedeció la luz roja del semáforo impactó una unidad de Caribe Tours, provocando que el conductor perdiera el control y colisionara contra la estructura de acceso a la estación.

Como resultado, una colaboradora de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) resultó herida y fue trasladada a un centro médico, donde se encuentra estable.

En su declaración, Caribe Tours reiteró su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y colaboradores, asegurando que continuará trabajando con responsabilidad y transparencia. La empresa también expresó su disposición para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de investigación y agradeció la comprensión de sus usuarios.

Las operaciones en la estación afectada se mantienen bajo evaluación mientras se realizan las reparaciones necesarias. Las autoridades exhortan a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar incidentes similares.