Caribe Tours señala que operaciones no son rentables

Por: Ubaldo Guzmán

Caribe Tours informó ayer que sus operaciones no son rentables debido a las restricciones adoptadas por el COVID-19, por lo que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) estudia las acciones que harán a favor del sector transporte.

El vicepresidente ejecutivo de la empresa, Paul Guerrero Melo, dijo que no es rentable la operación de los autobuses con solo el 60% de su capacidad.

Dijo que el día de la reapertura de las operaciones de Caribe Tours fue muy flojo y salieron autobuses de Santo Domingo con dos y dieciséis pasajeros.

Señaló que ayer el flujo de pasajeros aumentó en un 20%, pero bajo para ser rentable. Los pasajes no han aumentado.

Antes de la aparición del COVID-19 en el país, la empresa transportaba en promedio 8,500 pasajeros diarios.

Informó que el reinicio de sus operaciones con más de 150 autobuses de transporte interurbano de pasajeros se hizo con un estricto protocolo de seguridad e higienización, acogiéndose a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades nacionales para prevenir el COVID-19 a empleados y pasajeros.